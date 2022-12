Mansão de luxo: Alessandra Ambrosio repassa cobertura por 14,5 milhões em NY

Com a arquitetura projetada pelo profissional brasileiro Arthur Casas, a mansão de Alessandra Ambrosio foi repassada pelo valor de US$ 2,75 milhões (equivalente a R$ 14,5 milhões na cotação atual), segundo a Casa Vogue. A cobertura vendida pela supermodelo fica em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o portal, Alessandra optou por vender seu imóvel em Murray, no distrito de Manhattan, devido a estadia majoritária de tempo em sua casa em Santa Monica, na Califórnia. A mansão teria sido adquirida em 2005 por US$ 1,88 (cerca de R$ 9,8 milhões nos dias de hoje) e era alugada desde 2014, por mais de US$ 12 mil mensais (R$ 63 mil).

O espaço conta com 149 m², três quartos instalados, dois banheiros e lavabo, bem como um terraço de 50 m² no andar de cima com vistas do sul e oeste da região.

O imóvel também abarca sala com piso de tábuas de madeira, lareira a lenha, quarto principal com banheiro privativo, cozinha semiaberta, sala de jantar a parte, entre outros espaços.

Confira fotos da mansão:

Mansão de luxo: Alessandra Ambrósio repassa cobertura por 14,5 milhões em NY (Reprodução/Douglas Elliman)

