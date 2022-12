Louro Mané e Nany People fazem Ana Maria perder a compostura no “Mais Você”

Nany People visita Ana Maria no "Mais Você" (Reprodução/Twitter)

Louro Mané, o mascote do “Mais Você”, começou o programa com muita animação. Ao vivo, o papagaio cantou até Ana Maria Braga pedir para ele ficar quieto.

Logo na abertura do matinal da Globo, o hit “Stayin’ Alive”, cantada pela banda pop anglo-australiana Bee Gees, que foi lançada em 1958, pelos irmãos ingleses Barry, Robin e Maurice Gibb. Mas, a cantoria parou quando Ana Maria mandou um “agora deixa eu ouvir só eles”.

Neste momento, Louro Mané ficou em silêncio e a apresentadora do “Mais Você” aproveitou o som e falou um pouco sobre a música e o grupo. Depois que este chega pra lá aconteceu, a veterana pediu para o mascote voltar a cantar e ele soltou a voz, deixando ela incomodada.

Quem também esteve no programa da Globo foi Nany People, que voltou ao matinal para falar sobre sua nova música, gravada com o Padre Fábio de Melo. Durante o café da manhã com Ana Maria Braga, ela explicou a escolha: “A letra dela diz que é preciso se reinventar. Você precisa mesmo é se renovar o tempo todo”, disse a famosa.

Nany People e Padre Fábio de Melo cantam música de Natal (Reprodução/Instagram)

A canção natalina “Pra não ser triste” foi sucesso nos anos 1980 e 1990 e é um dos projetos do musical Nany People (En)Canta, lançado em novembro. Ela também marca a estreia do Padre Fábio de Melo com Nany e está disponível nas plataformas digitais.

A canção foi composta por Edson Borges para uma campanha de final de ano do Banco Nacional, em 1987, tornou-se um dos clássicos da festa de fim de ano: “Escolhi essa composição para falar sobre a história de cada um e o poder que temos de olhar para frente e seguir em meio às adversidades. É como cantar minha própria experiência de vida como uma mulher trans”, resume Nany People.

