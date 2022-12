John Mayer diz que ‘Your Body Is a Wonderland’ é sobre outra ex, não Jennifer Hewitt

John Mayer gostaria de lembrar ao mundo que seu hit “Your Body Is a Wonderland” não tem nada a ver com a ex-namorada Jennifer Love Hewitt.

Há anos, o cantor de “Gravity” repetiu várias vezes que a música de 2001 é, na verdade, sobre uma garota com quem ele namorou no colégio e não a estrela do 9-1-1. Mayer revelou publicamente a verdadeira inspiração para a música em várias ocasiões, incluindo um episódio de 2009 do VH1 Storytellers, em uma entrevista da Rolling Stone em 2010 e, novamente esta semana, no podcast Call Her Daddy.

“Isso foi sobre minha primeira namorada”, disse o cantor no podcast. “Isso foi sobre o sentimento, que eu acho que já era meio nostálgico. Eu tinha 21 anos quando escrevi aquela música e estava nostálgico de quando tinha 16”.

O mito de que Hewitt era o corpo que estava sendo celebrado persistiu, embora a linha do tempo para a música ser sobre a atriz não faça sentido. A dupla namorou em 2002 - um ano após o lançamento original de “Your Body Is a Wonderland” - mas isso não impediu os fãs de acreditarem que os “lábios doces” e a “língua de chiclete” mencionados em suas letras, de fato, pertencem à atriz Doce Trapaça.

“Essa é uma daquelas coisas em que as pessoas simplesmente formaram essa ideia, ela é reforçada ao longo dos anos, não, não, não”, disse Mayer sobre o boato. “Eu nunca tinha conhecido uma celebridade quando escrevi essa música”.

Na verdade, até Hewitt tirou um momento para dissipar o boato enquanto falava com a EW em 2007. “Meu corpo está longe de ser um país das maravilhas. Meu corpo é mais como uma casa de penhores”, ela brincou na época. “Há muitas coisas interessantes reunidas e, se você olhar de perto, provavelmente ficará animado, mas à primeira vista, nem tanto”.

Durante o podcast Call Her Daddy, Mayer revelou que tenta não “escrever músicas sobre pessoas” - e ele definitivamente também não vai citar nenhum nome. “Não gosto de dizer a ninguém que uma música é sobre alguém, porque na maioria das vezes não é”, disse ele. “E isso afasta as pessoas de si mesmas porque elas estão apenas visualizando sobre quem estou escrevendo”.

“Prefiro manter intacta a santidade dessas canções”, continuou Mayer.