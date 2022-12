Fãs de Ludmilla reagem ao saber que cantora fechou sala de cinema para família

Aos 27 anos, a cantora Ludmilla surpreendeu Brunna Gonçalves e todos os seus fãs ao fechar uma sala de cinema inteira para sua família. O camarote aconteceu na última quarta-feira (21), quando a famosa resolveu assistir o longa “Avatar: O Caminho da Água”.

Pelas redes sociais, os admiradores da cantora resolveram comentar sobre o momento único. Pelo Twitter, uma anônima disse que o seu objetivo era trabalhar para conseguir fechar uma sala de cinema. Uma outra comentou: “Namore alguém que quando você falar que quer ir assistir um filme, feche o cinema pra você”.

Além da esposa, a cantora Ludmilla levou outros familiares, como a mãe, que sempre acompanha a famosa em shows e eventos. A chegada da famosa ao shopping, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, chamou a atenção das pessoas que estavam passeando ou fazendo suas compras de fim de ano. Ao ver as fotos, uma terceira pessoa disse no Twitter que era o “cinema especial”, fazendo alusão a um programa de TV.

De óculos escuros, a famosa caminhou pelos corredores do cinema com um look preto, que acompanhava um tênis e uma correntinha. Já Brunna, de 31 anos, optou pela mesma cor, mas estava usando um sapato salto alto.

Vale destacar que antes da ida ao cinema, Ludmilla se declarou para a esposa: “Hoje é o dia da minha pessoa preferida, do meu porto seguro, meu ponto de paz, minha musa inspiradora. Eu tenho a benção de dividir a vida com você, um dos corações mais lindos e puros que eu já conheci”, começou a cantora.

A declaração, que foi feita no aniversário de Brunna, continuou: “Te desejo tudo de melhor nessa vida, que todos os seus sonhos se realizem e que a gente esteja sempre na mesma página, na nossa vibe, a gente combina tanto... ai ai. Seu aniversário é uma comemoração do que eu amo celebrar todos os dias: Você. Feliz Aniversário e feliz três anos de casadas, te amo pra sempre, bebê. Quero tudo de bom dessa vida ao seu lado!”.

