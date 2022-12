BBB 23: Ana Clara pode ganhar mais espaço na nova temporada do reality show

Ana Clara, que foi de anônima para um dos principais nomes do “Big Brother Brasil” pode ter ainda mais espaço na nova temporada do reality show, que está prevista para começar em 16 de janeiro.

Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, a ex-sister vai se tornar a principal substituta do apresentador Tadeu Schmidt, que é o titular do “BBB 23″. No entanto, ela só assume o posto caso o jornalista não consiga ir aos estúdios da Globo.

O "BBB 23" estreia em 16 de janeiro (Reprodução/Globo)

Vale lembrar que o “Plano B” não é algo novo, já que durante as edições apresentadas por Tiago Leifert o substituto era André Marques, mas ele nunca apareceu para uma edição do “BBB”.

LEIA TAMBÉM: Após “Todas as Flores”, Nicolas Prattes tem futuro decidido pela Globo

Além do “BBB 23″, Ana Clara pode assumir o novo “Vídeo Show”, caso a Globo decida voltar com o programa em 2023. A famosa renovou seu contrato com a emissora carioca até 2025.

Casa de vidro está de volta

No “Mais Você”, a apresentadora Ana Maria Braga e Louro Mané confirmaram que a casa de vidro voltará ao “BBB 23″. Desta vez, ela vai acontecer antes do reality show começar e será montada em um shopping center.

No "Mais Você", Louro Mané aparece em caixa de vidro para contar novidade do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

Essa é a primeira vez na história do “BBB”, que ela acontecerá antes do início do reality show e, agora, com uma função que será determinante no time final de novos moradores da casa.

Apresentado por Tadeu Schmidt e produzido por Mariana Mônaco, o “BBB 23″ tem direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.

LEIA TAMBÉM: Antes da estreia do “BBB 23″, Tadeu Schmidt aparece em novela da Globo