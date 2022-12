‘The Crown’: cena da princesa Diana morta em caixão aberto gera revolta no elenco

A sexta temporada de The Crown está sendo gravada e uma filmagem acabou deixando todo o elenco chocado.

Uma fonte disse ao The Sun, que a atriz Elizabeth Debicki, que interpreta a princesa Diana na série, foi obrigada a deitar em um caixão aberto e fingir estar morta em cenas chocantes.

E em outra cena, que mostra momentos antes do velório, os médicos que “tentaram salvá-la” são vistos em um hospital encharcados de sangue.

Segundo a publicação, os membros do elenco ficaram enojados com o roteiro insensível, pois temem que os príncipes William e Harry sejam dilacerados por cenas em torno dos momentos finais de sua mãe, antes de seu acidente de carro fatal em Paris, que aconteceu em 1997.

Nas cenas da sexta temporada, os príncipes também serão interpretados como crianças seguindo o caixão de Diana no funeral.

Espectadores que estavam no set disseram ao The Sun que “esperam que a fúria do público force os produtores a interromper as cenas angustiantes”. Na esperança de que essas cenas não sejam autorizadas a irem para a última temporada.

Um deles disse: “Eles realmente fizeram Elizabeth subir em um caixão e se fingir de morta como Diana. Os espectadores verão um padre francês administrando os últimos ritos para Diana quando ela for declarada morta. O príncipe Charles - interpretado por Dominic West - entra na sala e está em lágrimas. Em sua histeria, ele percebe que Diana está sem um brinco. É tudo em que ele pode se concentrar enquanto a dor o envolve”.

Outra fonte disse: “É obsceno. Os príncipes William e Harry nunca viram sua mãe morta em um caixão e não deveriam assistir a isso. Nem o público britânico”.

Ainda segundo o The Sun, o elenco todo ficou desconfortável ao fazer a filmagem. “É obsceno e deveria ser banido da transmissão”.

As fontes disseram que as cenas no hospital contaram com cirurgiões de verdade e que no momento das gravações “houve conversas no set entre os membros do elenco visivelmente chateados com o que estavam sendo solicitados a fazer. Muitos acreditam que um barulho deve ser feito para proteger William e Harry, em particular, de mais transtornos”.

A Netflix insistiu que as cenas da morte de Diana estavam sendo tratadas com “o maior respeito e cuidado”, mas se recusou a comentar mais.

Simone Simmonds, amiga de Diana, disse: “Isso é doentio, doentio, doentio. Eles podem ficar mais baixos? Nesse ritmo, por que eles simplesmente não vão e cavam o túmulo dela. Essas cenas não são entretenimento, são apenas macabras”.

Ken Wharfe, ex-guarda-costas de Diana, disse que William achará as cenas “repulsivas” e Charles ficará “horrorizado”.