“Sempre me cobrei”, diz Giovanna Ewbank sobre declaração sobre sexualidade

A apresentadora Giovanna Ewbank contou recentemente que sempre se cobrou e se culpou quando a assunto era sexualidade.

“Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava. ‘O que eu tenho de errado’, pensava”, contou ela, em entrevista ao jornal O Globo.

A declaração foi dada em setembro, durante um bate-papo com o ex-Fazenda Rico Melquiades, em seu podcast Quem Pode, Pod, que apresenta ao lado da amiga e atriz Fernanda Paes Leme.

“A gente fala sobre temas tabus sem medo. Quando comentei no “pod” que era demissexual, foi impressionante a repercussão. Eu não conhecia tanto o termo”, confessou.

Contudo, ao se entender, ela percebeu que a diferença entre sua vivência e de suas amigas era, na verdade, uma forma diferente de se relacionar com as pessoas. “Falava com as minhas amigas, elas contavam experiências com vários parceiros. Ficava triste porque achava que não tinha mais libido. Discutir isso fez eu me encontrar”, revelou.

Giovanna Ewbank comemora aniversário de 8 anos do filho Bless

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou com seus seguidores um momento muito fofo: a festa de aniversário de seu filho do meio, Bless, realizada no último sábado (18).

O pequeno completou 8 anos de idade e surpreendeu a todos ao decidir cada detalhe de como seria a comemoração. Como sempre, Gio escreveu uma legenda bem “mãe coruja”:

“Ontem foi o niver de 8 anos dele, e quem escolheu tudo foi ele! O tema, o espaço, o que teria pra comer… Que demais! Ele se divertiu muito, não parou um segundo e, no final, disse que foi tudo exatamente como ele queria! Ufa!”, postou ela. Confira a história completa aqui.