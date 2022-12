Saiba como será o primeiro Natal da família real sem a rainha Elizabeth

O período festivo da família real britânica começou. Nesta terça-feira (20), o rei Charles III e a rainha Camilla ofereceram um almoço no Castelo de Windsor.

Cerca de 50 membros da monarquia se reuniram na residência real onde Elizabeth II se estabeleceu em seu último ano de vida, projetando assim, uma imagem de unidade e continuidade.

Entre os convidados estavam o príncipe Edward, irmão do atual monarca, com sua esposa Sofia Wessex e sua filha Lady Louise, junto com a princesa Anne e seu marido, Sir Timothy Laurence. Os grandes ausentes foram, mais uma vez, Harry e Meghan.

Quase ninguém esperava que o casal voltasse ao Reino Unido após o alvoroço causado pelo documentário da Netflix, ‘Harry & Meghan’, já que o Duque e a Duquesa de Sussex fizeram diversas acusações contra a família real.

Acredita-se que, como eles não compareceram no último almoço, isso possa ser um sinal de que o príncipe Harry e Meghan Markle ficarão em sua mansão na Califórnia durante as férias e o dia de Natal.

Como será o primeiro Natal da realeza britânica, sem a rainha Elizabeth?

A família real britânica passará o Natal em Sandringham pela primeira vez em dois anos, já que a última reunião ocorreu em 2019, antes do início da pandemia.

Sua programação em Norfolk geralmente inclui uma visita matinal à Igreja de Santa Madalena, um almoço em família e uma reunião perto da televisão para assistir ao discurso do monarca na Grã-Bretanha. Ao que tudo indica, Charles quebrou a tradição e optou por gravar aquela que será sua primeira transmissão de Natal como rei.

No entanto, eles sentirão falta de sua matriarca, a rainha Elizabeth, que faleceu em setembro deste ano. “Será difícil, já que a rainha era tudo o que eles conheciam, como a maior parte da Grã-Bretanha”, disse um ex-funcionário do palácio à People na edição desta semana. “O primeiro ano é o mais difícil, pois é sempre o primeiro de tudo que você percebe”, acrescentou.

Exceto pela incerteza da ida de Harry e Meghan, as férias em família contarão com os demais membros da realeza, como os irmãos de Charles e suas famílias e o príncipe e a princesa de Gales e seus filhos.

Segundo o The Telegraph, o discurso do rei Charles foi gravado na última semana, em 13 de dezembro. O monarca falará provavelmente sobre a morte de sua mãe, continuando a tradição da transmissão de Natal da monarca, que vai ao ar no dia 25 de dezembro, às 15h (horário local).

O o ex-funcionário do palácio disse à People: “Isso vai repercutir em muitas pessoas que perderam entes queridos este ano”.

A lembrança da rainha Elizabeth também foi homenageada no segundo concerto anual de canções natalinas de Kate Middleton, na Abadia de Westminster, na última quinta-feira (15), o evento será televisionado na véspera de Natal.

Apesar da ausência da rainha Elizabeth, as tradições de longa data serão mantidas, incluindo a reunião na amada propriedade rural do falecido monarca em Norfolk para o feriado.

“Charles sempre gostou muito, muito de Sandringham”, diz a biógrafa real Ingrid Seward. “O Natal dentro de qualquer família é sempre uma tradição. Ele vai mantê-lo como sempre foi”.