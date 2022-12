Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos; relembre a carreira do ator

O ator Pedro Paulo Rangel morreu aos 74 anos. O veterano das novelas da Globo estava internado no Rio de Janeiro para tratar uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. A confirmação foi feita na madrugada desta quarta-feira (21) e divulgada pela família.

Desde o dia 30 de novembro, o artista estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ao confirmar a morte, a família de Pedro Paulo não confirmou a causa.

Pedro Paulo Rangel e Suely Franco vivem Calixto e Mimosa, em "O Cravo e a Rosa" (Reprodução/Globo)

Nascido no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Rangel pode ser visto atuando na reprise especial de “O Cravo e a Rosa”, que estreou o novo horário de novelas da Globo, mas sua história começou aos 11 anos, quando entrou para o teatro. No entanto, sua primeira peça profissional foi em 1968, quando entrou para o elenco de “Roda Viva”.

LEIA TAMBÉM: “Estava dormindo”, afirmou mulher que encontrou Thiago Rodrigues deitado na rua

Já na televisão, o ator passou pela TV Tupi, em São Paulo, e depois assinou com a Globo, em 1972, quando estreou na novela “Bicho do Mato”. Depois, ele esteve em” Gabriela”, onde interpretou Juca Viana, e, em 1982, ele foi convidado por Jô Soares para entrar no programa humorístico “Viva o Gordo” e, em seguida, esteve na 2ª temporada de “TV Pirata”.

Pedro Paulo Rangel era o atrapalhado Calixto, em "O Cravo e a Rosa", da Globo (Reprodução/Globo)

Pedro Paulo Rangel também chamou a atenção da audiência que acompanhou a novela “Pedra sobre Pedra”, de 1992, onde ele viveu o personagem Adamastor, que era abertamente gay. No ano seguinte, o veterano esteve em “O Mapa da Mina” e, em 1997, em “A Indomada” e na minissérie “Engraçadinha”.

Entre outras obras do ator estão as novelas “Pedra Sobre Pedra”, “Vale Tudo”, “A Indomada”, “Saramandaia”, “O Cravo e a Rosa” e “Belíssima”, além de seriados e minisséries, como “A Muralha”, “Você Decide”, “A Diarista”, “Os Aspones” e “Sob Nova Direção”.

LEIA TAMBÉM: Jade Picon chama atenção com top de borboleta: “teoria do caos”