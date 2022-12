Patrícia Poeta revela que rivalidade criada na web nunca chegou aos bastidores

Desde que estreou no comando do “Encontro”, Patrícia Poeta evita falar sobre a possível rivalidade com Manoel Soares, que é seu parceiro na apresentação do matinal da TV Globo. No entanto, a famosa quebrou o silêncio e revelou tudo que pensa sobre as críticas.

Durante uma entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Splash, a jornalista, que assumiu o posto no lugar de Fátima Bernardes, disse que os comentários feito por haters são maldosos e que o clima nos bastidores é bem diferente do que algumas pessoas imaginam.

“O Manoel é parte importante do programa. Somos um time que tem como foco levar o melhor para o público”, afirmou a apresentadora, que segue no comando do “Encontro” em 2023.

Segundo ela, não é apenas com Manoel Soares que o clima é divertido, mas com toda a equipe: “Tenho o maior orgulho e carinho pelos meus colegas. Nossa equipe é muito unida e ama o que faz, sem exceção”.

No entanto, Patrícia Poeta não esquece que o programa é feito para o público e que é importante ouvir aquilo que as pessoas querem: “O ‘Encontro’ é um programa feito para quem está em casa e, por isso, ouvimos o que nossa audiência quer consumir em pautas”.

Fora das redes sociais, a apresentadora, que também esteve no matinal “É de Casa”, contou que é muito bem recebida pelos anônimos ao andar pelas ruas de São Paulo, onde o programa é gravado: “Um prazer que tenho é encontrar as pessoas na rua e ouvir o que elas têm a dizer. São sempre muito carinhosas comigo. Na verdade, sou sortuda, porque sempre foram”.

Durante a entrevista ao Splash, a famosa também falou sobre sua trajetória profissional e disse que conseguiu chegar até onde chegou na TV Globo por mérito de seu trabalho e pelo que abriu mão para se dedicar à carreira. Além disso, ela ressaltou que o “traço de machismo” é latente na sociedade e que muitas vezes desmerece o esforço de uma mulher.

A famosa também lembrou que foi casada com Amauri Soares, diretor da Globo, por 16 anos e revelou já foi alvo de algum preconceito por relacionar com ele. Segundo a apresentadora, durante o casamento ela sempre achou uma “bobagem” e afirmou nunca ter ligado para os comentários, já que sempre trabalhou.

