Jade Picon chama atenção com top de borboleta: “teoria do caos”

A atriz Jade Picon chamou a atenção de seus seguidores nesta terça-feira (20), ao postar uma série de fotos em que aparece com um top pra lá de diferentão.

A peça é no formato de uma borboleta, com diversas cores formando um arco-íris. Para complementar o look, Jade apareceu com os cabelos molhados e uma calça de cintura baixa.

Um colar de elos dourados chamou ainda mais a atenção. “Um detalhe muda tudo. Teoria do Caos”, escreveu ela, bem reflexiva.

Veja:

A Teoria do Caos, citada por Jade, aponta que o bater das asas de uma borboleta em um lugar pode ser capaz de transformar uma brisa em um furacão do outro lado do mundo. Em outras palavras, pequenos detalhes podem gerar grandes eventos futuros.

