Ex-marido está proibido de citar o nome de Jojo Todynho; entenda o caso

A vida de Lucas Souza não está muito confortável desde que se separou de Jojo Todynho. Após deixar a casa da famosa e ainda enfrentar uma polêmica envolvendo um boletim de ocorrência, o oficial do exército não pode mais falar sobre a cantora.

Segundo Fabíola Reipert, apresentadora do quadro “A Hora da Venenosa”, do “Balanço Geral”, a novela envolvendo o ex-casal segue para um novo capítulo: “Então, ele está proibido de falar o nome dela publicamente”, contou ela.

No programa da Record TV, a jornalista ainda falou que o oficial do exército está passando por tratamento psicológico e foi aconselhado a ficar longe das polêmicas.Porém, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o influenciador digital estaria conhecendo uma atriz que faz parte do elenco da novela “Todas as Flores”, exibida pelo Globoplay.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, segue atuando nas redes sociais (Reprodução/@lucassouza_ofl)

Sem revelar o nome da famosa, a coluna disse que a atriz estaria tentando acalmá-lo após as últimas polêmicas com a apresentadora, que chegou a ir na delegacia e pedir uma medida protetiva. De acordo com a coluna, a atriz de “Todas as Flores” também teria aconselhado Lucas Souza para ter paciência com Jojo Todynho, principalmente sobre o assunto policial.

Lucas Souza, ex de Jojo Todynho engata romance com atriz da Globo (Reprodução/Instagram)

Depois da polêmica envolvendo a cantora e apresentadora Jojo Todynho, Lucas Souza fez uma live no Instagram, onde chorou e falou sobre a briga com a ex-esposa: “Pessoal, o que aconteceu... Ontem eu tive uma conversa com a Jojo e eu xinguei ela, mas assim, eu nunca ia fazer nada com ela. Nunca. Não precisa de medida protetiva. Eu só xinguei ela, eu nunca ia fazer nada contra a Jojo”, contou o influencer.

Vale lembrar que após a separação, Lucas Souza teve seu nome envolvido com Liziane Gutierrez, ex-participante do reality show “A Fazenda 13″, que afirmou que o militar era nota sete na cama.

