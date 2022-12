“Estava dormindo”, afirmou mulher que encontrou Thiago Rodrigues deitado na rua

A polêmica envolvendo o ator Thiago Rodrigues continua. Mesmo após a polícia afirmar que deve suspender as investigações sobre o caso, o casal que ajudou o famoso quebrou o silêncio e falou sobre o assunto.

Em uma entrevista à CNN Brasil, o casal contou que socorreu Thiago no momento em que ele caiu na rua, que fica próxima da praça Santos Dumont, na Gávea, Rio de Janeiro: “Ele estava sentado em uma barraca com o corpo emborcado”, disse a mulher, que afirmou ele estava dormindo.

Na entrevista, o homem, que reconheceu o ator, confirmou a hipótese levantada pela polícia: “Foi o que aconteceu, ele se machucou sozinho”, acrescentou o comerciante, que reconheceu o famoso.

Thiago Rodrigues precisou levar pontos na cabeça (Reprodução/Twitter)

Além disso, eles contaram que foi preciso chamar um carro de aplicativo para levar Thiago Rodrigues, que estava com a cabeça ferida. Na conversa, a mulher contou que o ator estava com a cabeça toda ensanguentada e aberta.

LEIA TAMBÉM: Sem crime aparente, caso de Thiago Rodrigues deve ser suspenso; entenda

Ela também se ofereceu para levar o ator ao hospital, mas ele recusou. Mas, para entrar no carro, o famoso precisou colocar um boné e esconder o sangue.

Caso envolvendo Thiago Rodrigues pode ser suspenso (Reprodução/Instagram)

Já sobre o roubo do celular, o casal afirmou que ao encontrar Thiago Rodrigues no chão, eles repararam que a mochila do ator estava aberta e a carteira com cartões estava no chão. Segundo o casal, eles pegaram os pertences e colocaram dentro da mochila.

Vale lembrar que no último domingo (18), o ator afirmou que foi assaltado e agredido por cinco criminosos. Mas, imagens exibidas pelo “Domingo Espetacular”, da Record TV, mostraram que o famoso não foi agredido pelo suposto grupo. Depois disso, o galã foi encontrado pelos comerciantes, já que estava próximo de uma barraca de feira livre, mas acabou caindo no chão e batendo a cabeça.

LEIA TAMBÉM: Caiu sozinho: Polícia investiga suposto assalto ao ator Thiago Rodrigues