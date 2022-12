‘Emily em Paris’: “Graças a Deus há uma 4ª temporada”, diz Lily Collins após final dramático da 3ª

A terceira temporada de Emily em Paris acaba de chegar a Netlix e o maior momento de angústia nesta temporada foi um grande choque para a estrela Lily Collins, que interpreta a protagonista Emily Cooper.

Antes mesmo da estreia da nova temporada, que chegou ao streaming nesta quarta-feira (21), o elenco do programa ambientado em Paris já estava provocando um grande alvoroço sobre o episódio final.

Por causa da forma dramática como as coisas terminam, Collins disse à People na estreia da série em Nova York que uma quarta temporada era necessária para o encerramento. “Graças a Deus há uma 4ª temporada”, disse Collins, 33. “Porque entrar neste final pensando que conseguiremos terminar aqueles momentos de angústia seria um presente”.

“E se não conseguíssemos isso, acho que todos nós teríamos ataques de pânico”, acrescentou a atriz e produtora.

O que acontece na terceira temporada de Emily em Paris?

A terceira temporada começa com Emily em uma encruzilhada pessoal e profissional. Como seu principal interesse amoroso Gabriel (Lucas Bravo) escolheu se reconciliar com a namorada de longa data Camille (Camille Razat), ela também foi forçada a escolher se ficaria na empresa para a qual se mudou para Paris ou embarcaria em uma nova carreira.

Os episódios a viam lutando com sua escolha de carreira ao lado de seus complicados problemas de vida amorosa - tudo levando a uma conclusão muito inesperada.

Depois que Camille voltou da Grécia, onde visitou a mulher com quem estava tendo um caso, ela aceitou uma proposta surpresa de Gabriel. A dupla logo dá uma luxuosa festa de noivado no castelo dos pais dela, que de repente se transforma em um casamento improvisado.

Mas Camille declarou mais tarde no altar que não poderia continuar com o casamento, citando os sentimentos persistentes de Gabriel e Emily como o motivo. Este momento implodiu instantaneamente o relacionamento atual de Emily com Alfie (Lucien Laviscount), que disse a ela que não era uma “segunda escolha” e a aconselhou a ir atrás de Gabriel.

Emily e Gabriel confessam seus sentimentos um pelo outro enquanto conversam, mas Gabriel revela que há um grande obstáculo em seu caminho: Camille está grávida.

Embora a jornada de Emily em Paris tenha sido uma montanha-russa, Collins gostou de ver o crescimento de sua personagem nas três primeiras temporadas da série.

“Adoro que ela esteja se tornando mais silenciosamente confiante consigo mesma, em seu ambiente, em seus grupos de amigos, em seu trabalho”, disse ela. “Ela está tomando decisões. Ela está aderindo a uma pista”, confessou a atriz à People.

A popular série indicada ao Globo de Ouro e ao Emmy foi renovada até a 4ª temporada.

A temporada 3 da série já está disponível na Netflix.