Com as festividades natalinas chegando, Simone, ex-integrante da dupla sertaneja com Simaria, compartilhou um vídeo em suas redes sociais que revela uma decoração extravagante de Natal. Por meio de sua conta oficial no YouTube, a cantora contou que a instalação foi uma surpresa de seu marido, Kaká Diniz, para ela e para os filhos. O antes e depois da ornamentação também foi registrado no vídeo.

Decoração de luxo: Com 120 mil luzes, Simone revela mansão decorada para Natal (Reprodução/YouTube)

De acordo com o empresário, houve um investimento por volta de 120 mil luzes para a instalação. Kaká também esclareceu que a decoração foi realizada sem que Simone e os filhos, Henry e Zaya, soubessem. Sendo assim, a produção acabou sendo uma surpresa à família.

“Dei uma de doido e vou enfeitar a casa para o Natal, minha esposa ainda não sabe! Vai ficar muito legal [...] São 120 mil luzes! É luz! Começamos colocando o laço! Vai ficar lindo! Já colocamos em cima e agora estamos montando as árvores”, contou o empresário.

Kaká ainda contou que toda a instalação era interligada e inteligente. De acordo com ele, o sistema de luzes é conectado a apenas a um quadro de força independente, sendo programado para acender e apagar conforme o horário agendado pela família.

Simone ainda brincou sobre a megaprodução resultar em uma conta de luz “enorme”.

Assista ao vídeo:

Ana Hickmann fez um vídeo para o YouTube e Instagram mostrando sua decoração de Natal ficando pronta. Posicionados pelas próprias mãos da apresentadora, os enfeites tomaram conta de seu lar. Com seis árvores dentro de seu imóvel, ela mostrou que é possível garantir um bom conjunto decorativo de modo sustentável.

Decoração de luxo: Ana Hickmann monta 6 árvores de Natal em sua mansão (Reprodução/YouTube)

Desta vez, a apresentadora aproveitou os enfeites que já tinha em sua casa, não havendo a necessidade de adquirir novos.

“Eu vou usar aquilo que nós temos e eu quero reformar algumas coisas. O ano passado eu transformei toda a nossa sala aqui”, disse ela no vídeo.

