De férias, Jesuíta Barbosa viaja para conhecer os pais do novo namorado

O ator Jesuíta Barbosa, que interpretou o protagonista Jove no remake da novela “Pantanal”, viajou com o namorado, Cícero Ribeiro, para o sul do Brasil para conhecer seu sogro e sogra. Eles passaram uma temporada no Rio Grande do Sul e aproveitaram o destino.

Pelas redes sociais, o ator da TV Globo compartilhou alguns momentos ao lado do amado e mostrou que eles gostam de curtir a vida ao livre, seja em trilhas ou banhos de cachoeira.

Nos comentários, os fãs do ator da Globo elogiaram o casal: “Meninos!! Que beleza está andando na Mata”, escreveu um seguidor. Um segundo desejou “muitas felicidades”. Já um terceiro disse que eles escolheram um “belo lugar” para aproveitar os dias de folga.

Antes disso, em outubro, quando o remake de “Pantanal” chegou ao fim, Jesuíta Barbosa levou o namorado para o Ceará, onde moram os seus pais. Na época, alguns cliques e stories também mostraram aos fãs como os pombinhos estavam curtindo os dias de sol.

Vale destacar que Jesuíta Barbosa também já comentou sobre a falta de privacidade que tem com o namorado. Em entrevista para a revista Quem, o ator revelou que não liga para as fotos que são feitas por anônimos: “Acho engraçado ir à praia e tirarem fotos, acho legal. Acho que foi muito importante que fotografem a gente”, afirmou o famoso.

LEIA TAMBÉM: “Estava dormindo”, afirmou mulher que encontrou Thiago Rodrigues deitado na rua

O ator, que também foi namorado do fotógrafo e ator e fotógrafo Fabio Audi, falou sobre o aumento da exposição ao compor o elenco de uma novela em horário nobre: “Isso tem uma significância. Temos que dar apreço a isso, não é só fofoca, é um status de que a gente pode estar fazendo um trabalho de grande exposição, como uma novela das 21 horas”.

Ao mesmo tempo, Jesuíta Barbosa afirma que não esperava que um beijo na praia iria tomar uma proporção tão grande e alertou, em outra entrevista, sobre os problemas de ser famoso.

Segundo o ator, que está com 31 anos, o lado negativo da fama é o preço que se paga: “Ela [a fama] é como um monstro que te persegue e você não sabe muito o que fazer. Vira uma coisa de imagem, complicada de lidar”, disse o galã ao site Splash UOL.

LEIA TAMBÉM: Saiba quem é o homem que arrebatou o coração do ator Marcus Caruso, aos 70 anos