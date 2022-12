Antes da estreia do “BBB 23”, Tadeu Schmidt aparece em novela da Globo

Antes do "BBB 23", Tadeu Schmidt grava participação em "Cara e Coragem" (Estevam Avellar/Globo)

Antes da estreia do “BBB 23″, no dia 16 de janeiro, Tadeu Schmidt vai estrear nas novelas da Globo. No capítulo de “Cara e Coragem”, que vai ao ar nesta quinta-feira (22), o apresentador fará uma participação especial e cheia de ação.

Na cena, dirigida por Adriano Melo, Tadeu será a estrela de um comercial fictício de ação, onde ele será acompanhado por Lou (Vitória Bohn) e Rico (André Luiz Frambach), responsáveis pelos efeitos especiais, O famoso também recebeu dicas dos dublês Pat (Paolla Oliveira), Moa (Marcelo Serrado) e Kaká (Kaysar Dadour), além de ser tietado por Armandinho (Rodrigo Fagundes).

Tadeu Schmidt com Moa (Marcelo Serrado), Pat (Paolla Oliveira), Rico (André Luiz Frambach) e Lou (Vitória Bohn) em "Cara e Coragem" (Estevam Avellar/Globo)

“É a primeira vez que eu faço participação em uma novela, então tudo é muito novo para mim. Posso dizer que é a realização de um sonho. Por aqui é diversão total, mas fiquei concentrado para fazer o meu papel ao lado de Paolla Oliveira e Marcelo Serrado”, afirmou o comandante do “BBB”.

LEIA TAMBÉM: Patrícia Poeta revela que rivalidade criada na web nunca chegou aos bastidores

Além de curtir o momento, Tadeu Schmidt falou sobre os bastidores da novela da Globo: “Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de ver como é feito uma novela, sentir essa experiência de fazer uma cena de ação. É um mega trabalho. Tem muita gente envolvida para fazer tudo com o maior capricho. E eu estou aqui me achando!”, brincou o famoso.

Tadeu Schmidt, Rico (André Luiz Frambach) e Lou (Vitória Bohn) nos bastidores de "Cara e Coragem" (Estevam Avellar/Globo)

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” tem direção artística de Natalia Grimberg e conta com o apoio de Isadora Wilkinson, Julia Laks, Wendell Bendelack e Zé Dassilva. Além do horário original, a novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o “Conversa com Bial” e aos sábados após “Supercine”.

Depois da novela da Globo, Tadeu vai focar nos bastidores do “Big Brother Brasil”, que estreia em janeiro e ainda está montando o seu novo elenco. Além disso, o apresentador segue visitando a casa do reality show, que segue em obras.

LEIA TAMBÉM: Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos; relembre a carreira do ator