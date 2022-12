Sem crime aparente, caso de Thiago Rodrigues deve ser suspenso; entenda

As investigações sobre o suposto assalto envolvendo o ator Thiago Rodrigues podem chegar ao fim em breve. Segundo a delegada, o famoso se machucou sozinho ao cair na rua, já que as câmeras de segurança não mostram nenhum crime na região.

No entanto, o ex-galã da TV Globo não corre o risco de ser preso. De acordo com a delegada Bianca Lima, do 15ª Departamento Policial do Rio de Janeiro, que investiga o caso, o ator não foi espancado por cinco pessoas, como ele chegou a comentar.

“Não houve falsa comunicação de crime porque o ator, em momento nenhum, deu início à investigação. A investigação teve início com base na matéria jornalística veiculada”, explicou a delegada em entrevista ao Splash.

Grupo roubou celular de Thiago Rodrigues, que ficou desacordado (Reprodução/Instagram)

Segundo ela, tudo começou após uma publicação do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que informou que o ator Thiago Rodrigues teria sido espancado por bandidos no Baixo Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro.

Já o programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, exibiu, neste domingo (18), o momento em que a praça Santos Dumont, na Gávea, estava em dia de feira no momento do incidente e algumas barracas estavam montadas. Além disso, o ator teria sido deixado no local por uma amiga e, ao tentar se sentar, ele acabou caindo de costas e batendo a cabeça.

Patrícia Poeta fala sobre Thiago Rodrigues no "Encontro" (Reprodução/Globo)

Em seu depoimento, o ator disse que não se lembrava: “Ele simplesmente disse: ‘eu não me recordo do que aconteceu’. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos.”, afirmou a delegada Bianca Lima, que cuida do caso.

A equipe do famoso também tentou acalmar os fãs: “Ele está bem agora, ficou bastante magoado e em choque com a situação… É realmente muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisas”, referiu Maria Moraes, sua empresária.

Thiago Rodrigues precisou levar pontos na cabeça (Reprodução/Twitter)

A delegada também declarou que as investigações devem ser encerradas em breve. Por enquanto, a polícia está atrás apenas do aparelho de Thiago Rodrigues, que sumiu no dia da queda do famoso. O objetivo é saber se ele foi furtado ou se perdeu do celular.

A delegada contou ao G1 que acionou as operadoras de telefonia para que informem se há alguém utilizando o aparelho celular de Thiago.

