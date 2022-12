Saiba quem é o homem que arrebatou o coração do ator Marcus Caruso, aos 70 anos

Aos 70 anos, o ator Marcos Caruso, que está no ar na novela “Travessia”, é um homem casado. Sem falar muito sobre a vida pessoal, o famoso oficializou sua união com Marcos Paiva, durante uma viagem por Lisboa.

Diferente do amado, o marido de Caruso não é do meio artístico e não mantém contrato com a TV Globo. Aos 55 anos, ele atua como técnico de enfermagem e quase não é visto em eventos públicos com o ator.

Juntos desde 2018, o namoro nunca foi dito por Marcos Caruso, mas com a oficialização ocorreu no último domingo (18) e foi postada nas redes sociais do agora marido. Nos comentários, amigos e famosos celebraram: “Que lindo, meus amores”, escreveu Heloísa Périssé, seguida das atrizes Ana Beatriz Nogueira e Claudia Netto.

Marcos Caruso e Marcos Paiva passeiam por Paris (Reprodução/Instagram)

Mantido fora do holofotes, o namoro dos pombinhos era de conhecimento de outros famosos, como Vera Holtz, Susana Vieira e Eliane Giardini. Além disso, diferente de Marcos Caruso, o marido Marcos Paiva gosta de postar fotos ao lado do amado em viagens.

Antes do casamento com Paiva, o ator de “Travessia” foi casado com a atriz Jussara Freire, de quem se separou em 1994. Eles ficaram juntos por 20 anos e desta relação nasceram Caetano e Mari. Além dela, o ator também namorou a bailarina Dabi Calichio, com quem ele ficou por seis anos.

Marcos Paiva, marido de Marcos Caruso, posta foto com as alianças (Reprodução/Instagram)

Em agosto de 2020, a sexualidade de Marcos Caruso virou um dos assuntos mais comentados, já que o ator falou em uma live que era uma pessoa “careta” quando o assunto era sexo: “Eu sou careta demais, muito papai e mamãe. Sempre fui. Brinco que essa coisa mais violenta e de fantasias sexuais eu estou guardando para a próxima encarnação”.

Além disso, o ator teria se assumido bissexual, mas voltou a atrás: “Eu não assumi coisa nenhuma e não tenho nada a dizer. Fiz uma live com uma pessoa que eu admiro, que é Suzy Brasil, falando sobre várias coisas. A minha vida pessoal nunca foi exposta”, declarou o famoso, ao jornal Extra.

