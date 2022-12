Mais uma vez, Ellen DeGeneres e a esposa, Portia de Rossi, tiveram os nomes envolvidos em uma aquisição imobiliária. A apresentadora e comediante norte-americana e a atriz já são conhecidas pelas movimentações milionárias no ramo imobiliário.

De acordo com a Casa Vogue, o casal gastou US$ 70 milhões por um complexo de dois terrenos em Santa Bárbara, na Califórnia. Na cotação atual, o valor chega a R$ 372 milhões. A compra realizada por DeGeneres e Rossi é considerada a maior já feita por uma propriedade na região.

Formado por um terreno inicial de US$ 41,7 milhões, o complexo comprado pelas famosas contam com uma mansão de 836 m². Com uma vista para o mar, o imóvel tem certo estilo de casa de campo.

Por outro lado, o segundo terreno está avaliado em US$ 28,2 milhões, um lote vago de mais de 26 mil m². Esta parte da casa se encontra ao lado do primeiro terreno e conta com gramado e lago amplos.

Veja registro dos imóveis:

R$ 372 milhões: Conheça a nova mansão luxuosa de Ellen DeGeneres e da esposa, Portia de Rossi (Reprodução/The Agency)

R$ 372 milhões: Conheça a nova mansão luxuosa de Ellen DeGeneres e da esposa, Portia de Rossi (Reprodução/The Agency)

Veja mais notícias sobre luxo e famosos:

Mansão-parque de diversões?

O youtuber Luccas Neto fez de sua mansão um verdadeiro refúgio de diversão. Além de o apresentador trabalhar com um universo mais lúdico ao lado de crianças em seus projetos, ele resolveu aplicar toques fantasiosos em sua mansão com instalações divertidas.

Luxo e diversão: Mansão de Luccas Neto remete a parques com brinquedos (Reprodução/Redes Sociais)

Ao reformar seu imóvel há dois meses, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a casa de Luccas Neto refletiu a aparência de um verdadeiro parque de diversões. Suas decorações pelas áreas e sala de jogos falam por si só.

O imóvel de Luccas Neto conta com uma grande pista de boliche, coleções de bonecos funko pop, mesa de pingue-pongue, computadores gamers e até mesmo máquina de pegar ursinhos de pelúcia.

Ficou curioso para saber detalhes do imóvel? Confira abaixo:

Veja: Luxo e diversão: Mansão de Luccas Neto remete a parques com brinquedos