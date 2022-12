‘Pânico 6’: Diretor revela impressões sobre retorno de atriz com a personagem Kirby (Reprodução/Paramount Pictures)

O primeiro teaser de ‘Pânico 6′ chegou a público, bem como diversos detalhes dos bastidores da trama a ser lançada em 9 de março de 2023 no Brasil. Com a promessa de ser a sequência mais sangrenta do terror slasher em comparação aos longas anteriores, o responsável pelo filme falou sobre os bastidores.

Certo momento da entrevista ao EW, o codiretor de ‘Pânico 6′, Tyler Gillet, comentou sobre a volta de Hayden Panettierre ao elenco. A atriz que esteve em ‘Pânico 4′ (2011), retornou como a sobrevivente Kirby e segue em sua personagem para a nova fase do terror.

“Ela foi maravilhosa. Ela foi realmente ótima”, disse Gillett. “Foi divertido tê-la por perto para nos contar sobre Pânico 4. Ela tinha muitas histórias ótimas para compartilhar. É que em Pânico; ela continua crescendo para nós.”

Em recente entrevista ao Entertainment Tonight, Jenna Ortega – intérprete de Tara Carpenter – deu suas impressões em relação à Panettierre.

“Hayden é um amor. Tenho muita sorte que os diretores Matt [Bettinelli-Olpin] e Tyler [Gillett] e Melissa [Barrera] e Jasmin [Savoy Brown] e Mason [Gooding], todos nós temos tanto amor e respeito um pelo outro. Eles são como uma família para mim, então quando você está em um trabalho como esse, é muito gostoso. Está trabalhando com seus amigos. É o melhor cenário possível”, revelou Jenna sobre os colegas de elenco.

Trailer de ‘Pânico 6′

Até agora estes são os atores confirmados para a sequência da Spyglass Media e Paramount Pictures:

Melissa Barrera (“Sam”), Jasmin Savoy Brown (“Mindy”), Mason Gooding (“Chad”), Jenna Ortega (“Tara”) e Dermot Mulroney. Além disso, novos atores vão estrelar na trama como Samara Weaving (Casamento sangrento), Tony Revolori (Homem Aranha: De Volta ao Lar e Sem Volta para Casa), Jack Champion (Avatar: Caminho da Água), Liana Liberato (A Casa de Praia), Devyn Nekoda (O Escritor Fantasma), Josh Segarra (Arqueiro) e Henry Czerny (Casamento Sangrento).

Assista ao primeiro teaser:

