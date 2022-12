No “Mais Você”, Ana Maria Braga reclama das facas ao vivo: “Elas cortam água”

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção dos fãs do “Mais Você” ao falar sobre os utensílios domésticos de sua cozinha. No programa desta terça-feira (20), a famosa falou que suas facas não estão contando nada.

“Você sabe que aqui eu não tenho uma pessoa dedicada às facas e como todo mundo faz tudo na cozinha do estúdio e na minha cozinha experimental, que fica lá embaixo, tem algumas que estão cortando água”, disse a apresentadora, que retornou ao programa em novembro, após uma cirurgia.

O desabafo aconteceu quando o repórter Fabricio Battaglini mostrava, ao vivo, algumas ideias de presentes práticos para o Natal. Em seguida, Ana Maria começou a aprender como afiar suas facas.

Tinha que ser SP pra fazer essas coisas... Só lembro do vídeo do Ed Motta... #MaisVocê pic.twitter.com/QQwxOy4N6r — Chkomentadorah (@chkomentadorah) December 20, 2022

Durante a aula, Louro Mané aprontou mais uma e mandou um “tem que ir para frente e para trás”. Já a apresentadora do “Mais Você” questionou o instrutor se era preciso fazer força para que tudo seja feito com qualidade.

Em outro momento, Ana Maria Braga deu mais um fora no mascote do matinal da Globo, que questionou se era preciso fazer o procedimento dos dois lados da faca e a apresentadora mandou um “tá com pressa”. Sem jeito, Louro Mané disse que não, mas que ele estava com fome.

Ana Maria Braga vira meme

Falando em cozinha, Ana Maria Braga não deixou a piada escapar ao ensinar uma receita com peru. Durante o “Mais Você” desta segunda-feira (19), a veterana da Globo preparou um prato para o Natal e caiu na gargalhada ao vivo: “Peru sozinho não faz nada, mas acompanhado”, brincou a apresentadora do matinal da Globo.

Enquanto preparava a receita de coxa de peru suculenta, os espectadores comentavam sobre o programa nas redes sociais: “Eu amo a instituição Ana Maria Braga fazendo piada de duplo sentido com peru às 10 da manhã.”, escreveu uma usuária no Twitter.

