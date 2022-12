Lucas Souza, ex de Jojo Todynho engata romance com atriz da Globo (Reprodução/Instagram)

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, está envolvido em um novo boato. Ao que tudo indica, o militar já estaria com um novo romance em vista e, desta vez, seria uma atriz da Globo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o influenciador digital superou a crise da separação e as confusões envolvendo o seu nome e estaria conhecendo uma atriz que faz parte do elenco da novela “Todas as Flores”, exibida pelo Globoplay.

No entanto, a coluna não revelou o nome da famosa, mas disse que ela estaria tentando acalmá-lo após as últimas polêmicas com a apresentadora, que chegou a ir na delegacia e pedir uma medida protetiva.

De acordo com a coluna, a atriz de “Todas as Flores” também teria aconselhado Lucas Souza para ter paciência com Jojo Todynho, principalmente sobre o assunto policial.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, é cotado para reality show "Ilha Record" (Reprodução/Instagram)

Depois da polêmica, Lucas Souza fez uma live no Instagram, onde chorou e falou sobre a briga com a ex-esposa: “Pessoal, o que aconteceu... Ontem eu tive uma conversa com a Jojo e eu xinguei ela, mas assim, eu nunca ia fazer nada com ela. Nunca. Não precisa de medida protetiva. Eu só xinguei ela, eu nunca ia fazer nada contra a Jojo”, contou o influencer.

LEIA TAMBÉM: Saiba quem é o homem que arrebatou o coração do ator Marcus Caruso, aos 70 anos

Vale lembrar que após a separação, Lucas Souza teve seu nome envolvido com Liziane Gutierrez, que afirmou que o militar era nota sete na cama.

Lucas Souza em reality

O militar Lucas Souza ficou famoso ao se casar com Jojo Todynho, vencedora do reality show “A Fazenda 12″. Agora, depois de uma separação cheia de turbulência, o ex-anônimo está no alvo da produção de outro programa da Record TV e pode seguir os passos da famosa.

Segundo o Em Off, o oficial do exército estaria sendo sondado pela produção da emissora para participar do “Ilha Record 3″. O principal motivo é que o nome dele ficou em evidência por causa da vida ao lado d e Jojo Todynho. Mas, até o momento, nada confirma se ele topa ir ao programa, já que nunca esteve na TV.

LEIA TAMBÉM: No “Mais Você”, Ana Maria Braga reclama das facas ao vivo: “Elas cortam água”