Jade Picon compartilha qual será a cor do seu ano pessoal

A atriz Jade Picon aproveitou o fim de ano para por em prática as tradicionais metas e escolhas para os meses que virão. Com seus seguidores, compartilhou uma importante decisão: seguir a cor do seu próximo ano pessoal.

“Intuitivamente, no dia do meu aniversário escolhi a cor verde para ser a cor do meu ano pessoal”, contou ela, na legenda da publicação.

A decisão veio acompanhada de um pequeno ensaio fotográfico, em que aparece vestindo roupa e acessórios em diferentes tons de verde.

Veja:

A cor do ano pessoal é tida como uma definição importante para a Cromoterapia. Ela se alinha junto com os objetivos que cada pessoa tem para o seu ano pessoal - entenda o significado de cada cor no portal Personare, parceiro do Metro World News.

Mas para descobrir qual a cor, é preciso aprender a calcular qual será o número do seu ano pessoal, com a Numerologia. Descubra aqui.

Jade Picon inicia aulas de futevôlei e celebra: “novas experiências”

A atriz Jade Picon está decidida a incorporar o máximo de elemento cariocas à sua rotina, aprendendo cada vez mais com a sua personagem Chiara da novela “Travessia”.

Dessa vez, a decisão foi começar a praticar futevôlei, esporte muito comum nas praias do Rio de Janeiro. Além de uma espécie de laboratório para o folhetim, também é uma forma de manter o ritmo de alto rendimento nos treinos em dia - e, assim, também manter o corpo trincado tão admirado por seguidores.

“Hoje foi dia de fazer uma coisa pela primeira vez. Às vezes, a gente cai na rotina e fecha os olhos para novas experiências, né? feliz em ter feito minha primeira aula de futevôlei”, escreveu ela na legenda da publicação, no Instagram. Veja a história completa aqui.