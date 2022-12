‘Harry & Meghan’: saiba o motivo do rei Charles não falar sobre a série no discurso de Natal

O rei Charles está se preparando para fazer seu primeiro discurso de Natal como monarca depois de algumas semanas turbulentas para a família real.

A firma se viu no centro das atenções como resultado das alegações polêmicas feitas pelo príncipe Harry e Meghan Markle em sua série documental de seis episódios da Netflix, Harry & Megan.

Até agora, o Palácio de Buckingham não se pronunciou sobre as acusações feitas pelo casal - incluindo a declaração de Harry de que era “aterrorizante” ter o irmão, o príncipe William, “gritar e berrar comigo” e “ter meu pai dizendo coisas que simplesmente não eram verdade” durante as negociações em torno da decisão do casal de deixar de trabalhar na realeza.

Além disso, não haverá menção ao drama no discurso do rei Charles no dia de Natal por uma razão muito simples: o monarca gravou sua mensagem festiva logo após o lançamento dos primeiros três episódios de Harry & Meghan.

No entanto, a segunda parte dos episódios, na qual foram feitas alegações bombásticas, incluindo a declaração de Harry de que o palácio “mentiu” para proteger William, ainda não havia sido lançada. Já que, segundo o The Telegraph, o discurso foi gravado na terça-feira, 13 de dezembro.

Acredita-se que o rei mencione o duque e a duquesa de Sussex em sua transmissão festiva, no entanto, o The Telegraph entende que não havia desejo de fazer alterações em sua mensagem, mesmo após os últimos episódios da série da Netflix.

A mensagem de Natal deste ano, transmitida no domingo, 25 de dezembro, marcará a primeira vinda de um rei do Reino Unido, em quase 70 anos. O discurso costuma ser transmitido por volta das 15h do dia de Natal (horário local), porém esse horário ainda não foi confirmado.

O rei Charles também fará história como o primeiro monarca masculino a se dirigir à nação na TV no Natal. Antes do primeiro discurso televisionado da rainha Elizabeth II em 1957, seu antecessor, o rei George VI, fez seus discursos apenas para a rádio.

Embora o tema do discurso do rei não tenha sido confirmado, é provável que ele preste uma homenagem à mãe, a rainha Elizabeth II, falecida em setembro deste ano.