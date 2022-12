Giovanna Ewbank comemora aniversário de 8 anos do filho Bless

A apresentadora Giovanna Ewbank compartilhou com seus seguidores um momento muito fofo: a festa de aniversário de seu filho do meio, Bless, realizada no último sábado (18).

O pequeno completou 8 anos de idade e surpreendeu a todos ao decidir cada detalhe de como seria a comemoração. Como sempre, Gio escreveu uma legenda bem “mãe coruja”:

“Ontem foi o niver de 8 anos dele, e quem escolheu tudo foi ele! O tema, o espaço, o que teria pra comer… Que demais! Ele se divertiu muito, não parou um segundo e, no final, disse que foi tudo exatamente como ele queria! Ufa!”, postou ela.

O tema da festa foi inspirado em Sonic, famoso personagem de videogame. “Nós pais fazemos tudo por eles neh? Muito obrigado Impulso Park por realizar essa festa como o Bless esperava! Foi tudo lindo, e com gostinho de quero mais!!!”, continuou a famosa.

Confira:

Seguidores de Gio, entre anônimos e famosos, desejaram felicidades ao pequeno Bless. “Não aguento essa criançada linda!!”, comentou a atriz Fabiula Nascimento.

“Felicidade total e absoluta, Bless”, postou a atriz Nanda Costa. “Essas fotos parecem um catálogo de moda infantil para o dia das crianças. Perfeitos”, elogiou uma fã.

