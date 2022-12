Filha de Carlinhos Brown entra para o elenco da novela das nove

Tentando impulsionar a audiência de “Travessia”, a autora Gloria Perez está fazendo mudanças significativas e criando novos personagens. Desta vez, Clara Buarque, filha do cantor Carlinhos Brown e Helena Buarque, entra para o elenco da trama das 21 horas.

Na novela, a neta da atriz Marieta Severo e Chico Buarque vai interpretar Bia, uma estudante de biologia que adora fazer pesquisas e lidar com arquivos. Ela surge para ajudar Dante (Marcos Caruso) e Sara (Isabelle Nassar), que buscam notícias sobre Débora (Grazi Massafera).

Chamada por Monteiro (Ailton Graça), a nova personagem de “Travessia” vai acabar descobrindo que a mãe de Chiara (Jade Picon) morreu logo após o parto da menina, deixando todos abalados e, é claro, muito frustrados.

LEIA TAMBÉM: Sem crime aparente, caso de Thiago Rodrigues deve ser suspenso; entenda

Durante uma entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo, Clara Buarque disse que não tem medo de comparações com seus familiares: “Não tenho medo, não. É meu primeiro trabalho no audiovisual. Não tem como eu ser muito crítica. Eu posso aprender, brincar, errar. Neste início, não tem como ser mega crítica”, disse a jovem.

Spoiler de “Travessia”

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) desiste de Oto (Romulo Estrela) pela segunda vez. A decisão vai acontecer depois que Moretti (Rodrigo Lombardi) começa a ameaçar o filho da protagonista.

Com medo, ela engole o orgulho e resolve procurar o Ari (Chay Suede), seu ex-noivo, em busca de ajuda. Na cena, a maranhense se mostra arrependida, mas deixa o arquiteto assustado Sabendo das ameaças, ele passa a manter o filho trancado em casa.

Sabendo da conversa entre Ari e Brisa, Oto fica desconfortável e resolve confrontá-la. Em “Travessia”, a dançarina explica que tudo foi pelo bem de seu filho, mas o hacker pede um tempo sozinho para pensar em uma solução. Depois de uma discussão, ela devolve a aliança de noivado que ele terá dado.

LEIA TAMBÉM: Veterano pode “sair da aposentadoria” e ser destaque de novela em 2023