Debora Bloch afirma que é “hipocrisia” não falar sobre aborto

Debora Bloch, que vive a vilã Deodora em “Mar do Sertão”, confessou que fez um aborto aos 20 anos e falou sobre a legalização no Brasil: “É hipócrita fingir que não existe”, declarou a atriz, ao jornal O Globo.

Aos 59 anos, a atriz se afirma ser feminista e defende a legalização do aborto no país. Segundo ela, a falta de leis cria uma falsa ideia de que ninguém faz, enquanto mulheres morrem em decorrência de abortos malfeitos.

O assunto também surgiu em 2015, quando Debora Bloch conversou com a Revista Marie Claire. Na época, ela falou o motivo que a levou a fazer o aborto: “Quando tinha uns 20 anos, engravidei sem querer de um namorado e abortei. Meu ginecologista me indicou uma clínica. Não tive nenhum tipo de arrependimento depois”, relembrou.

Débora Bloch está na série "Segunda Chamada", do Globoplay (Divulgação/Globo)

Debora também falou sobre a maternidade e que ser mãe foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida: “Sou muito próxima dos meus filhos”, analisou a artista, que é mãe de Julia e Hugo, frutos de sua relação com o chef Olivier Anquier, de 63 anos.

Antes do famoso chef, Debora foi casada com o diretor e fotógrafo Edgar Moura, entre 1987 e 1989. O casamento com Olivier Anquier aconteceu em 1991, com quem ficou casada até 2006. A atriz de “Mar do Sertão” também namorou o artista plástico Bernardo Pinheiro, o músico Plínio Profeta e o ator Sérgio Marone.

Elisa (Debora Bloch) e Vicente (Jesuíta Barbosa) na primeira temporada de "Justiça" (Divulgação/Globo)

Além dos relacionamentos, Debora Bloch chamou a atenção do público por suas personagens na televisão, onde estreou em 1981, na novela “Jogo da Vida”. Ela também esteve no elenco de “Cambalacho” (1986), “Andando Nas Nuvens” (1999), “Caminho das Índias” (2009), “Cordel Encantado” (2011) e “Sete Vidas” (2015), todas na TV Globo.

Fora da emissora carioca, a atriz trabalhou no remake de “As Pupilas do Senhor Reitor”, exibida no SBT, e esteve nos filmes “Bete Balanço” (1984), “Bossa Nova” (2000) e “À Deriva” (2009).

