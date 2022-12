BBB 23: Ator do remake de “Pantanal” está cotado para o camarote do reality

Faltando menos de um mês para a estreia da 23ª temporada do “Big Brother Brasil”, a lista de celebridades cotadas para o camarote ganhou mais um integrante e, desta vez, ele faz parte do elenco da TV Globo.

Segundo o jornal Extra, Boninho não definiu ainda a lista de famosos para o “BBB 23″, já que o big boss deve bater o martelo apenas no início do próximo ano. No entanto, o ator Silvero Pereira entrou para a lista e estaria reservado para o programa, que estreia em janeiro.

No "Mais Você", Louro Mané aparece em caixa de vidro para contar novidade do "BBB 23" (Reprodução/Globo)

O intérprete de Zaquieu no remake de “Pantanal” é um grande fã do reality show e não chegou a confirmar e nem desmentir a informação. Mas, na última temporada, o ator fez várias aparições, já que criou paródias e fez comentários sobre os participantes.

Outro ponto que pode levar o ator para o “BBB 23″ é o sucesso com o público. Durante este ano, Silvero esteve no remake da Globo e também se destacou em Bacurau, um dos filmes brasileiros mais comentados, onde ele interpretou Luga. Além do ator, Preta Gil, Wanessa Camargo e Lucas Lucco também estão na lista de famosos.

Reconhecimento do público

O ator Silvero Pereira, que viveu o mordomo Zaquieu no remake da novela “Pantanal”, é um dos concorrentes ao “Melhores do Ano”, premiação da TV Globo, comandada por Luciano Huck.

Pantanal: final de Zaquieu surpreende até seu intérprete, Silvero Pereira (Foto: Divulgação/Globo)

O mordomo que virou peão está entre os finalistas do prêmio de ator coadjuvante: “Tive a grata notícia da indicação. É uma coisa que não esperava. O elenco tem pessoas maravilhosas e gigantes, e meu personagem entrou bem depois da novela começar”, contou ele para a revista Quem.

Segundo Silvero, ele não acreditava que ganharia a oportunidade de chegar ao prêmio: “Realmente não acreditei que isso seria possível. Mas entendo que mostra quão carismático o personagem foi, e o público abraçou”, disse o famoso, que contracenou com Juliano Cazarré, que viveu Alcides na novela e concorre na mesma categoria.

