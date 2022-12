‘Avatar: O Caminho da Água’: homem morre de ataque cardíaco enquanto assistia o filme

Um homem na Índia morreu de um ataque cardíaco enquanto assistia Avatar: O Caminho da Água, o novo filme de James Cameron.

O incidente ocorreu no distrito de Kakinada, no sul do estado de Andhra Pradesh, onde um homem identificado como Lakshmireddy Srinu desmaiou dentro do cinema.

“Avatar: O Caminho da Água” foi literalmente a melhor experiência cinematográfica que já tive, o visual desse filme é surreal!!! pic.twitter.com/iaiCNK85lI — Central Cine (@ccentralcine) December 18, 2022

De acordo com o Independent UK, Srinu estava com seu irmão mais novo quando ele desmaiou no meio da exibição do filme. Ele foi levado ao Hospital do Governo de Peddapuram, onde foi declarado morto pelos médicos do local.

Sanjeev Gera, diretor do Fortis Hospital, Noida, disse ao Hindustan Times que “após a covid, há uma inflamação contínua em nossos vasos sanguíneos”.

Ele acrescentou: “Por causa do estresse, aumento da pressão arterial como o que aconteceu neste caso, as artérias do coração podem ter se rompido e isso pode ter causado a parada cardíaca súbita”.

Ainda não viu #Avatar: O Caminho da Água? Marque aqui a pessoa que precisa te acompanhar ao cinema. 👇 pic.twitter.com/fmb1zyloNB — 20th Century Studios Brasil (@20thcenturyBR) December 20, 2022

O Dr. Pradeep Kumar D, do Aster CMI Hospital, acrescentou: “Isso pode ser devido a uma ruptura de placa nas coronárias ou ao desencadeamento de uma arritmia devido à excitação. Esse tipo de morte acontece durante partidas emocionantes/situações emocionais. É improvável que o filme em si tenha causado a morte”.

Esta não é a primeira vez que uma pessoa morre enquanto assiste a um filme de Avatar, segundo o Independent. De acordo com Wion News, um homem de 42 anos em Taiwan morreu de ataque cardíaco enquanto assistia a primeira parte de Avatar em 2010.

É hora de lutar para proteger Pandora. #Avatar: O Caminho da Água, hoje nos cinemas. Garanta seus ingressos: https://t.co/XIRS1fRqpA pic.twitter.com/IhnPtucJgJ — 20th Century Studios Brasil (@20thcenturyBR) December 18, 2022

O homem tinha histórico de pressão alta e a “excitação excessiva ao assistir ao filme” desencadeou seus sintomas.

A sequência de Avatar, que estreou em 15 de dezembro nos cinemas nacionais, arrecadou mais de 2,3 bilhões de reais em seu primeiro final de semana. O filme tem duração de 3h10 e as críticas já apontam que é um dos melhores filmes de James Cameron.