A nova série de espionagem de Noah Centineo acabou de destronar ‘Wandinha’ na Netflix

Noah Centineo roubou todos os corações na série de filmes Para Todos os Garotos, e agora ele está de volta para interpretar um jovem e ingênuo advogado de 24 anos chamado Owen Hendricks na nova série de espionagem da Netflix, O Recruta.

Aparentemente, o programa já é um sucesso, porque O Recruta acabou de destronar o popular série de Tim Burton, Wandinha, como o título número um na lista de programas mais assistidos da Netflix. Isso porque sua estreia foi há quatro dias, na última sexta-feira, 16 de dezembro. Confira o trailer abaixo.

No teaser, vemos Owen em seu primeiro dia na CIA. Ele é designado para impedir um possível vazamento de dados que pode expor a agência. Mas quando um ex-agente da CIA, Max Meladze (Laura Haddock), escreve uma carta da prisão e ameaça denunciá-los, ele deve fazer tudo o que puder para manter as informações ocultas.

Como um “profissional” experiente e um novo recruta, Owen não tem ideia do que está fazendo na maior parte do tempo. “Tenho 24 anos”, diz ele no trailer. “Eu deveria cometer erros.” Mas, assim como o resto de nós, ele está descobrindo isso à medida que avança - com a ajuda de seu charme e uma leve pitada de sarcasmo.

Criado pelo showrunner Alexi Hawley (The Rookie), O Recruta também é estrelado por Fivel Stewart (Atypical), Vondie Curtis-Hall (Waist Deep), Kristian Bruun (Carter), Aarti Mann (Never Have I Ever), Colton Dunn (Superstore) e Daniel Quincy Annoh. Centineo também atua como produtor executivo da próxima série.

A segunda temporada da série não foi confirmada pela Netflix – mas, de acordo com o criador do programa, conversas ocorreram e há muito o que explorar se ela retornar. “Eu sei coisas sobre onde gostaria de levá-la e para onde gostaria de ir a série”, disse Hawley ao Collider.