Veterano pode “sair da aposentadoria” e ser destaque de novela em 2023

Ary Fontoura pode ser visto na primeira fase de “Chocolate com Pimenta”, novela de Walcyr Carrasco, que ganhou uma reprise especial nas tardes da Globo. Mas, a última novela de Ary foi “A Dona do Pedaço”, de 2019.

Já durante a pandemia, o ator se reinventou e virou um dos nomes mais fortes da internet, onde faz vídeos engraçados e sobre o seu cotidiano. No entanto, os dias longe dos estúdios da Globo estão acabando, afinal, ele é um dos nomes cotados para “Fuzuê”, novela que estreia em 2023.

Ary Fontoura foi chamado para interpretar um dos personagens principais da novela escrita por Gustavo Reiz, ex-autor da Record TV, que teve sua história aprovada para ser exibida na faixa das 19 horas, depois de “Vai na Fé”, novela substituta de “Vai na Fé”.

Ary Fontoura pode voltar às novelas da Globo em 2023 (Reprodução/Instagram)

No entanto, segundo a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo, o ator não acertou seu retorno aos folhetins da Globo, ou seja, tanto o veterano quanto a emissora carioca seguem conversando sobre o assunto, já que há um tempo para as gravações começarem.

LEIA TAMBÉM: Caiu sozinho: Polícia investiga suposto assalto ao ator Thiago Rodrigues

Em fase de pré-produção, o autor Gustavo Reiz segue trabalhando para que os 170 capítulos previstos sejam entregues e o elenco de “Fuzuê” seja formado. Até o momento, 90 capítulos estão finalizados, em parceria com os colaboradores João Brandão, Daisy Chaves, Juliana Peres e Michel Carvalho.

Novas incertezas no elenco

Da mesma forma que Ary Fontoura, Marina Ruy Barbosa é um dos nomes mais cotados para a novela da Globo, mas ela ainda não foi confirmada. Afastada dos folhetins desde “O Sétimo Guardião”, exibida em 2018, a neta de Benedito Ruy Barbosa pode ser a vilã da história.

Luxo: Marina Ruy Barbosa abre loja de roupas em SP e anuncia: ‘De portas abertas’ (Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa)

Caso aceite o papel, ela será a dona de uma rede de joalherias que busca uma fortuna escondida após receber uma informação privilegiada. A trama ainda não conta com o casal protagonista, que será formado por uma vendedora de biojoias e um advogado. Com direção de Leonardo Nogueira, Fuzuê tem estreia prevista para julho do ano que vem.

LEIA TAMBÉM: Aos 93 anos, Fernanda Montenegro deixa novela e rompe com a TV Globo