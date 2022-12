Pai de Britney Spears diz que cantora poderia estar morta, não fosse a tutela

O pai de Britney Spears, Jamie Spears, falou publicamente pela primeira vez em uma década e defendeu seu papel durante a tutela dela.

Em entrevista ao The Mail on Sunday, o patriarca de Spears, de 70 anos, disse não saber se a filha estaria viva sem o arranjo legal, que chegou ao fim em novembro de 2021, após 13 anos. “Nem todo mundo vai concordar comigo”, disse Jamie Spears. “Tem sido um tempo infernal. Mas eu amo minha filha com todo meu coração e alma. Onde Britney estaria agora sem essa tutela? E eu não sei se ela estaria viva. Eu não sei”.

“Para protegê-la e também proteger as crianças, a tutela foi uma ótima ferramenta”, disse ele. “Sem isso, acho que ela não teria as crianças de volta”.

Britney Spears tem dois filhos, Sean Preston, 17, e Jayden James, 16, com o ex-marido Kevin Federline. Jamie Spears disse que não estava mais afastado de Federline, que o acusou anteriormente de abusar fisicamente de Sean Preston em 2019. “Sinto muita, muita falta dos meus dois filhos”, disse Jamie Spears. “Eu amo. Você sabe, nós éramos muito, muito próximos. Eles estavam naquela idade em que você poderia começar a se divertir com eles”.

“Mas eles estavam desenvolvendo uma mente própria”, disse ele. “Deus faz as coisas acontecerem por um motivo. Não sei qual é o motivo, mas foram três anos difíceis sem eles. A família está uma bagunça. Tudo o que podemos fazer é continuar orando”.

O pai da cantora pop também afirmou que a tutela - implementada em 2008 após o colapso altamente divulgado da cantora em um salão de cabeleireiro - ajudou a reconstruir as finanças de sua filha porque “ela estava falida” e “não tinha dinheiro algum”. Ele disse: “Meu entendimento de tutela é ajudar alguém a recuperar sua vida e voltar à sociedade e ser capaz de viver normalmente. Quero dizer que fiz a diferença. Algumas pessoas atrás de mim realmente ajudaram levá-la a um ponto onde poderíamos ajudá-la”.

Muitos fãs de Britney Spears e defensores do movimento #FreeBritney discordaram. Em janeiro de 2019, a estrela pop cancelou sua segunda turnê planejada em Las Vegas e entrou em uma clínica psiquiátrica, o que levou os fãs a acreditar que seu pai a havia internado contra sua vontade. A campanha #FreeBritney sustentou que a cantora de “Baby One More Time” estava sendo manipulada e controlada sob o acordo, semelhante às alegações de que Britney Spears acabou testemunhando no tribunal durante sua batalha legal no ano passado.

“Tudo o que posso dizer é que a maioria das pessoas não tem ideia do que é a verdade”, disse Jamie Spears. “O advogado dela não tem ideia de qual é a verdade. A mídia não ouviu a verdade. Eles ouviram as alegações de Britney”.