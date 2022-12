O que significa ‘Merry Terfmas’? Entenda o novo tuite transfóbico de J.K. Rowling

JK Rowling, mais uma vez, entrou em polêmica depois de tuitar ‘Merry Terfmas’ poucos dias antes do Natal, provando que a linguagem trans-exclusiva não faz uma pausa para a época festiva.

Mas o que significa o tuite da autora de Harry Potter e como ele está conectado às visões “críticas de gênero” da escritora?

Em 14 de dezembro de 2022, Rowling desejou a um seguidor um ‘Merry Terfmas’ no Twitter seguido por um emoji de ‘beijo’. Nos dias que se seguiram, o tuite continuou a gerar controvérsia e comentários online na preparação para o chamado ‘Gender Critical Coming Out Day’ - também conhecido como ‘Terfmas’.

O tuite de Rowling ‘Merry Terfmas’ veio em resposta ao usuário do Twitter @Sian_L_S, que tuitou que o lançamento pela romancista de um centro de crise de estupro e agressão sexual em Edimburgo que apóia e emprega apenas mulheres cisgênero, excluindo mulheres trans no processo, a estava “animando” durante a época festiva.

Merry Terfmas 😘 — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 14, 2022

“Eu odeio dezembro. Eu sofro de SAD (transtorno afetivo sazonal), estou afastado de um membro muito próximo da família, então as coisas de “tempo para a família” e “fazer mágica” me irritam. Dito isso, assistir os homens ficarem loucos porque @JK Rowling pode e financiou um serviço especializado para *apenas* mulheres está me animando”, dizia o tuite.

Segundo o site LGBTQNation, “TERF” significa “feminista radical excludente trans”, ou pessoas que usam a linguagem do feminismo para atacar pessoas transgênero - Rowling passou os últimos anos atacando pessoas transgênero.

“TERFmas” – também conhecido como Gender Critical Coming Out Day, onde “gender critical” é um eufemismo para transfobia – foi iniciado no ano passado pelos fãs de Rowling e é o aniversário do dia em que Rowling tuitou seu apoio à ativista anti-transgênero Maya Forstater - em 19 de dezembro de 2019.

I pride myself on responding personally to fan mail. pic.twitter.com/KmCOIKxVJN — J.K. Rowling (@jk_rowling) December 16, 2022

Os fãs criaram um site explicando como as pessoas podem “sair do armário” como transfóbicas para as pessoas de sua família e sugeriram usar as comemorações do feriado como um momento para trazer à tona questões transgênero, já que as pessoas geralmente são educadas demais para escapar.

Rowling teve uma fala transfóbica em 2020 quando twittou sobre identidade de gênero e sexo biológico, afirmando que “apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos discutirem significativamente suas vidas”. A GLAAD e outras organizações e ativistas LGBTQ+ chamaram sua retórica de imprecisa e cruel. As estrelas de Harry Potter, Daniel Radcliffe e Emma Watson, também se manifestaram contra Rowling e ambos reiteraram que mulheres trans são mulheres.