‘Harry & Meghan’: família real se recusa a responder os Sussex por um pedido de desculpas

Fontes internas afirmam que a realeza está “perplexa” com o fato de que o príncipe Harry e Meghan Markle, gostariam de se encontrar para resolver seus “problemas”, conforme revelado pelo The Sun no domingo, logo após o lançamento dos últimos episódios da série documental da Netflix, ‘Harry & Meghan’.

O duque e a duquesa de Sussex afirmam que são vítimas de “duplo padrão” depois que a chefe da instituição de caridade Ngozi Fulani, 61, recebeu um pedido de desculpas no Palácio de Buckingham de Lady Susan Hussey, 83, após caso de racismo acontecido no Palácio.

Mas, segundo uma fonte interna comentou com o The Sun, o Palácio não tem planos de se reunir a Harry e Meghan: “Quem está se desculpando com quem?”, disse a fonte real.

“O rei não quer se envolver em um olho por olho público”, disse outra fonte ao jornal.

O especialista real Nigel Cawthorne acredita que o palácio ficou muito surpreso com o pedido dos Sussex. Ele acrescentou: “É um pouco demais depois do que eles fizeram. Para o Rei oferecer qualquer conciliação estaria abaixo da dignidade da Coroa”.

“Harry não entende que a relação com seu pai mudou. E não se esqueça que ainda temos o livro Spare de Harry sendo lançado, então as coisas só vão piorar”, concluiu Cawthorne.

Espara-se que o livro inclui alegações sobre a monarquia ainda mais polêmicas do que as feitas nos episódios da série da Netflix.

De acordo com o Sunday Times, Harry e Meghan esperam se reconciliar com a família real antes da coroação do rei Charles, que acontecerá em 6 de maio.

Uma fonte na Califórnia disse que Harry espera que a série funcione como um alerta para sua família. Mas uma fonte do palácio disse, em retorno: “Se eles querem entrar em contato com o rei, eles sabem onde ele mora”.

O biógrafo Cawthorne acrescentou: “Os números de audiência para a extravagância de Harry e Meghan foram fenomenais, mas as pessoas não simpatizaram com eles”.