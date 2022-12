Decoração de luxo: Ana Hickmann monta 6 árvores de Natal em sua mansão

Com as festas de fim de ano chegando, é natural que as decorações natalinas tomem conta de qualquer ambiente. Quando se trata de lugares luxuosos, como a mansão de Ana Hickmann, não poderia ser diferente.

A apresentadora fez um vídeo para o YouTube e Instagram mostrando sua decoração de Natal ficando pronta. Posicionados pelas próprias mãos de Ana, os enfeites tomaram conta de seu lar. Com seis árvores dentro de seu imóvel, ela mostrou que é possível garantir um bom conjunto decorativo de modo sustentável.

Desta vez, a apresentadora aproveitou os enfeites que já tinha em sua casa, não havendo a necessidade de adquirir novos.

“Eu vou usar aquilo que nós temos e eu quero reformar algumas coisas. O ano passado eu transformei toda a nossa sala aqui”, disse ela no vídeo.

Durante a decoração, Ana investiu em inovar com aquilo que tinha. Ela decidiu pintar as pinhas para o arranjo de seu gosto, além de confessar colecionar itens por onde passa.

Assista ao vídeo completo:

Recentemente, Angélica usou suas redes sociais para compartilhar a decoração natalina de sua árvore. Em seu Instagram, a apresentadora revelou alguns toques personalizados com fotos de sua família.

Luxo natalino: Angélica exibe árvore de Natal com fotos da família (Reprodução/Instagram)

Em clima de espírito natalino, a apresentadora investiu em adereços mais sentimentais e familiares. Compondo seus enfeites, os rostos de seu marido e filhos não poderiam ter ficado de fora.

Em sua imensa árvore de Natal, Angélica revelou fotos do marido e apresentador, Luciano Huck, bem como de seus filhos. Ao lado do cachorro, a apresentadora aparece ao lado da decoração personalizada.

Nada melhor do que um clima natalino que remete ao contexto familiar. O luxo em questão é o valor sentimental impresso nos pequenos detalhes de uma época cheia de magia e amor.

