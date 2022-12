Caiu sozinho: Polícia investiga suposto assalto ao ator Thiago Rodrigues

O ator Thiago Rodrigues voltou aos holofotes após aparecer machucado e desacordado em uma rua no Rio de Janeiro. Na última semana, o ex-galã de “Malhação” teria sido encontrado por anônimos, após ser espancado por assaltantes, que levaram o seu celular.

O caso foi parar na polícia, que segue investigando o caso, mas não descarta a possibilidade do famoso ter caído sozinho, já que a versão dele ter sido agredido por bandidos foi descatada.

Thiago Rodrigues não foi agredido por bandidos no Rio de Janeiro, como apontavam as primeiras informações sobre a agressão que deixou o famoso com ferimentos na região da cabeça. Segundo o Notícias da TV, a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro aponta que as imagens das câmeras de segurança mostram que o ator foi vítima de uma queda após sentar em uma barraca de feira.

Thiago Rodrigues levou pontos na cabeça (Reprodução/Instagram)

Já o programa “Domingo Espetacular”, da Record TV, exibiu, neste domingo (18), o momento em que a praça Santos Dumont, na Gávea, estava em dia de feira no momento do incidente e algumas barracas estavam montadas. Além disso, o ator teria sido deixado no local por uma amiga e, ao tentar se sentar, ele acabou caindo de costas e batendo a cabeça.

Um ponto importante é que as imagens não mostram o momento em que teria ocorrido o suposto espancamento e o assalto. Em seu depoimento, o ator disse que não se lembrava: “Ele simplesmente disse: ‘eu não me recordo do que aconteceu’. Ele afirmou que saiu de um evento com uma amiga e ela deixou ele em um lugar, que bate com as imagens que temos.”, afirmou a delegada Bianca Lima, que cuida do caso.

Ator Thiago Rodrigues é espancado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Na última terça-feira (13), o ator foi visto, pela primeira vez, em público. No dia, ele foi até a delegacia dar o depoimento citado pela delegada. O famoso estava usando boné e apresentava alguns machucados.

A equipe do famoso também tentou acalmar os fãs: “Ele está bem agora, ficou bastante magoado e em choque com a situação… É realmente muito triste ver como estamos vulneráveis a esse tipo de coisas”, referiu Maria Moraes, sua empresária.

