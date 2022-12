Apresentador do “Encontro” fica sem voz e assume que torceu contra a Argentina

Manoel Soares, apresentador do “Encontro”, começou o matinal da Globo sem voz. Segundo o famoso, a voz deixa claro que ele assistiu a final da Copa do Mundo de 2022, que teve a seleção da Argentina como campeã.

“Sequei mesmo. Pela minha voz eu torci muito. Mas, não tinha como vibrar com o Messi”, disse o famoso, ao conversar com Patrícia Poeta, apresentadora titular do programa da Globo.

Ao vivo, Manoel justificou sua torcida para a seleção da França no mundial: “Eu estava torcendo para a França, principalmente, pelo Mbappé [Kylian Mbappé] e também para o Marrocos, que fez história”.

Diferente de Patrícia, Manoel não estava vestido com as cores do uniforme da seleção. Enquanto, ela estava usando um look azul, o co-apresentador estava com um terno mais claro. Nas redes sociais, as roupas foram elogias pelos fãs do programa da TV Globo, mas a falta de sinergia continua sendo um problema.

“A Patrícia ofusca completamente o outro apresentador, que horror”, escreveu um anônimo no Twitter. Outra pessoa disse que a famosa tem “o carisma de uma porta”. Já um terceiro destacou que a nova apresentadora do “Encontro” não é ruim, a Fátima Bernardes ainda é muito a cara da atração.

Ainda seguindo na final da Copa do Mundo do Qatar, um telespectador do matinal da TV Globo exigiu uma promessa feita em programas passados: “Cadê a moça da plateia que prometeu tatuagem do Messi caso a Argentina ganhasse?”.

Novo quadro do “Encontro”

Segundo informações de Flávio Ricco, do R7, o matinal da Globo vai lançar um novo quadro, onde a apresentadora titular vai viajar pelo Brasil em busca de histórias. A famosa vai arrumar as malas para conhecer alguns telespectadores que querem reencontrar um parente ou amigo.

Previsto para ir ao ar regularmente a partir do ano que vem, as gravações do novo quadro do “Encontro” já começaram e Patrícia já viajou para o Recife, onde conheceu a história de uma mulher chamada Suellen, que deve ser exibida no programa especial de Natal, dando um gostinho para a audiência.

