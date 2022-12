Após caso de homofobia, Gil do Vigor ganha papel de destaque em time de futebol

Gil do Vigor vai trabalhar nos bastidores do Sport Recife (Reprodução/Globo)

Em 2021, Gil do Vigor foi alvo de ataques homofóbicos de um dos conselheiros do Sport, time de futebol de Pernambuco, que enviou áudios ofensivos. Agora, há pouco mais de um ano, o ex-BBB ganhou um papel de destaque na chapa vencedora, sendo diretor de inclusão e diversidade do clube.

O economista do “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria Braga, estará ao lado do atual presidente, Yuri Romão, que foi reeleito para o biênio 2023-2024, derrotando o deputado Luciano Bivar. Pelas redes sociais, o famoso celebrou: “Deu certo! Com mais de 96% dos votos. Me sinto honrado demais e vamos trabalhar! Pelo Sport tudo”, comemorou Gil em seu Twitter.

Antes disso, Gil do Vigor comentou com seus fãs o motivo de voltar ao Sport e aceitar trabalhar pela diversidade no time de futebol pernambucano: “Aceitei o convite pois quero trazer ideias que ajudem na criação de um time mais inclusivo e diverso. Quero poder ajudar esse projeto da melhor forma possível, de dentro para fora”, disse o ex-BBB.

Relembre o ataque sofrido por Gil

Em maio de 2021, o ex-BBB Gil do Vigor foi alvo de ataques homofóbicos, após ser convidado para conhecer o estádio do clube que é torcedor e, depois de posar para fotos e conhecer os jogadores e dirigentes, ele fez sua famosa coreografia “tchaki tchaki”, viralizando nas redes sociais, já que atingiu mais de 1,2 milhão de visualizações.

Gil do Vigor vira diretor em time de futebol (Reprodução/Instagram)

No entanto, nem todo mundo gostou da postura do time. Dias depois, um áudio de um dos conselheiros vazou e ganhou repercussão nas redes sociais. Na época, as mensagens atribuídas a Flávio Koury mostravam que ele estava revoltado com a coreografia e com a visita de Gil do Vigor.

“Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né rapaz? Isso é uma desmoralização! Isso é ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo. Não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. Isso é o retrato do que o PT deixou pra gente. É exatamente isso”, disse o conselheiro.

