Ana Maria Braga recebe convidado e recebe presente falso no “Mais Você”

Ana Maria Braga continuou repercutindo a final da Copa do Mundo do Catar no “Mais Você”. Nesta segunda-feira (19), a veterana recebeu Alessandro Jodar para falar sobre os lances da última partida, que fez a seleção argentina campeã do mundial, mas foi surpreendida com um presente.

Ao entrar no estúdio, o jornalista, que estava substituindo Felipe Andreoli, que segue de folga, após chegar do país sede do campeonato, apareceu com uma bolsa térmica, despertando a curiosidade da apresentadora.

O Jodar levando a bolsinha dele, pra levar os comes e bebes do café da Ana Maria, pra galera da redação kkkkkkkk#MaisVocê pic.twitter.com/XyOWFT8jLm — Wandeson Ferreira (@Wands_Ferreira) December 19, 2022

Quando Ana Maria Braga abriu a bolsa, ela pegou uma réplica da taça levantada por Messi, capitão da seleção argentina de futebol: “Esse presente viajou por muito tempo, por isso, que está meio danificado”, brincou o convidado do “Mais Você”.

Em seguida, Ana Maria questionou se a taça dourada veio do Catar e Louro Mané não aguentou e disse que era comprada na “25 de março”, principal rua de comércio popular de São Paulo, onde o programa é gravado.

Na final da Copa do Mundo de 2022, Ana Maria Braga torceu para a Argentina (Reprodução/Instagram)

Enquanto todos caiam na risada, Alessandro Jodar disse que preferia não falar sobre a procedência do presente, mas que era dado com muito carinho para a apresentadora, que no domingo (18), declarou que estava torcendo para os argentinos. Nas redes sociais, a famosa postou uma foto com a camisa da seleção brasileira, mas com um “hermana” nas costas e ainda palpitou: 2 a 1 para a Argentina.

O jornalista Alessandro Jodar também aproveitou que estava com uma bolsa térmica e disse que precisava levar algumas coisas para a redação do esporte, já que Andreoli não estava por lá. Neste momento, Ana Maria Braga disse que isso era igual a um vírus: “Isso [a fome] está parecendo um vírus que todo mundo pega”, brincou a famosa. Já o mascote do “Mais Você” afirmou que Felipe estava fazendo escola e que Jodar era um excelente aluno.

