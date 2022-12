Vidente e infelicidade de Ari: A reviravolta em “Travessia” vai começar

Em "Travessia", Ari (Chay Suede) fica com a guarda do filho, mas viverá dias difíceis (Divulgação/Globo)

Nos próximos capítulos de “Travessia”, Brisa (Lucy Alves) vai acabar perdendo a guarda de Tonho (Vicente Alves) para Ari (Chay Suede), mas a justiça não deixará a protagonista da novela desamparada. Mesmo não morando com a criança, o juiz decide dar algumas regalias.

Mesmo sabendo que Brisa sequestrou o filho e que ela foi presa, o juiz dará a guarda provisória do filho para Ari, mas nos capítulos que devem ir ao ar entre os dias 22 e 23 de dezembro, as visitas quinzenais ao herdeiro não serão mais monitoradas e o menino também deverá passar parte do Natal com ela. As novidades vão deixar o arquiteto revoltado, mas ele não fará nada para impedir, pelo menos, por enquanto.

Além disso, o possível reencontro entre Brisa e seu pai pode acontecer a qualquer momento. Nos próximos capítulos da novela de Gloria Perez, ela vai investigar sobre a morte dos pais e uma vidente será convocada.

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) perde a guarda do filho ao defender Oto (Romulo Estrela) (Reprodução/Globo)

Na cena, a vidente vai prever que a protagonista de “Travessia” passou sua vida toda sem saber sobre sua origem: “Eu só queria saber mesmo uma coisa… Se eu tenho algum parente… Vê aí se eu tenho”, pedirá ela, que acredita que seu pai está vivo. Em seguida, a vidente diz que sim: “A moça não é sozinha como pensa que é. Tem um que eu vejo muito perto de você, mas muito perto mesmo”.

A informação deixa Brisa muito empolgada: “Parente mesmo? Parente de sangue?”. A mulher não foge da pergunta e diz que o tal parente é de sangue, como ela imagina. Ao que tudo indica, o pai de Brisa deve ser Dante (Marcos Caruso), professor de Ari e personagem que sempre está protegendo Tonho.

"Em Travessia", Brisa (Lucy Alves) é orientação de Helô (Giovanna Antonelli) (Divulgação/Globo)

Escrita por Gloria Perez, o elenco da novela “Travessia” conta com Lucy Alves, Chay Suede, Romulo Estrela, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Rodrigo Lombardi, Alessandra Negrini, Vanessa Giácomo, Thiago Fragoso, Vicente Alvite, Jade Picon, Humberto Martins, Drica Moraes, Cássia Kis, Dandara Mariana, Marcos Caruso, Indira Nascimento, Aílton Graça Abdias Monteiro, Ana Lúcia Torre, Luci Pereira, Guilherme Cabral, Noémia Costa, Betty Gofman, Flávia Reis, Nando Cunha, Rafael Losso, Nathalia Falcão, Duda Santos, Raul Gazolla e Camila Rocha, entre outros famosos.

