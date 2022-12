Kate Winslet finalmente revela se o personagem Jack poderia ter sobrevivido em Titanic

Perto, longe, onde quer que você esteja: Kate Winslet acabou de responder se o Jack poderia realmente caber na porta, naquela cena de Titanic.

Mais de 25 anos após o lançamento do longa, a atriz, que estrela o novo filme de James Cameron, Avatar: O Caminho da Água, deu o veredito final sobre se o interesse amoroso de sua personagem Rose, Jack (Leonardo DiCaprio), poderia ou não ter sobrevivido às águas geladas do Atlântico, se Rose simplesmente compartilhasse aquela tábua flutuante de madeira com ele.

“Eu não sei. Essa é a resposta. Eu não sei”, ela revelou, exasperada, em um episódio recente do podcast Happy Sad Confused.

Mas então ela reconsiderou sua resposta à pergunta. “Olha, tudo o que posso dizer é que tenho um bom entendimento sobre a água e como ela se comporta”, disse Winslet, observando que ela tem experiência em paddleboarding, mergulho e kitesurf. “Se você colocar dois adultos em uma prancha de stand-up paddle, ela se torna imediatamente extremamente instável. Isso é certo”.

Com essa análise em mente, Winslet diz que poderia até ter ficado com ela e Jack em cima da tábua, mas dificilmente estaria flutuando: “Tenho que ser honesta: na verdade, não acredito que teríamos sobrevivido se tivéssemos entrado por aquela porta”, disse ela. “Acho que ele caberia, mas teria caído e não teria sido uma ideia sustentável”.

“Então, você ouviu aqui pela primeira vez”, concluiu Winslet. “Sim, ele poderia caber naquela porta, mas não teria ficado flutuando. Não iria”.

A estrela de Titanic não é a única a comentar esta semana sobre a triste morte de Jack. O diretor do filme, James Cameron, revelou que ele realmente conduziu e filmou todo um estudo científico para provar que simplesmente não havia como Jack e Rose terem conseguido chegar à segurança juntos no filme de 1997.

“Pegamos dois dublês que tinham a mesma massa corporal de Kate e Leo e colocamos sensores neles e dentro deles e os colocamos em água gelada”, disse ele ao Toronto Sun. “Nós testamos para ver se eles poderiam ter sobrevivido através de uma variedade de métodos e a resposta foi: não havia como os dois terem sobrevivido. Apenas um poderia sobreviver”.

Durante o podcast Happy Sad Confused, Winslet também reservou um momento para esclarecer as acusações dos críticos de que ela era “gorda demais” para dividir a porta com DiCaprio.

“Eles eram tão maus. Eu nem era gorda”, disse ela. “Se eu pudesse voltar no tempo, teria usado minha voz de uma maneira completamente diferente... teria dito aos jornalistas... ‘Não se atrevam a me tratar assim. Sou uma jovem, meu corpo está mudando. Estou descobrindo, estou profundamente insegura, estou apavorada. Não torne isso mais difícil do que já é.’ Isso é bullying, você sabe, e na verdade quase abusivo, eu diria”.

Winslet, que tinha 22 anos quando filmou Titanic, tem se sentido intimidada por causa de seu peso no filme vencedor do Oscar ao longo dos últimos 25 anos. Ela explicou em um episódio de 2021 do podcast WTF With Marc Maron que entrou em “modo de autoproteção” após o lançamento do filme, após receber “exame físico pessoal” da imprensa do Reino Unido.

Winslet reconheceu em Happy Sad Confused que os comentários em torno dos corpos das mulheres estão “melhorando”, mas que ainda há “alguns caminhos a percorrer”.

“É uma coisa tão irresponsável de se fazer e alimenta diretamente as jovens que aspiram a ideias de perfeição que não existem”, disse Winslet no podcast, observando que, quando não está no tapete vermelho, está de “pijama”. e “comendo batatas fritas e peidando” como qualquer outra pessoa.

“Eu só queria que não houvesse tantos comentários sobre a forma física das atrizes”, disse ela. “Por quê? Você sabe, corpos são corpos. Todo mundo é lindo, seja como for e com o que quer que eles tenham, sabe? Isso ainda me deixa meio louca. Eu definitivamente acho que podemos fazer melhor com essas coisas”.