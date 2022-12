‘Harry & Meghan’: os momentos mais chocantes e reveladores da série documental

Quase dois anos depois que o príncipe Harry e Meghan Markle se afastaram de suas posições como membros seniores da família real britânica, o casal voltou aos holofotes com sua série documental da Netflix, Harry & Meghan.

Dirigido por Liz Garbus, o novo show de seis partes explora o início da vida do casal, o florescimento de seu relacionamento e casamento subsequente e sua separação do resto do clã real.

Confira abaixo um dos momentos mais chocantes e reveladores de Harry & Meghan.

Príncipe Harry relembra as lágrimas de sua mãe, a princesa Diana

No episódio de abertura da série, Harry se lembra de quando criança, reconhecendo o estresse e a pressão colocados sobre sua mãe, a falecida princesa Diana, e outros membros da família real pela mídia.

“Raramente tínhamos um feriado sem alguém com uma câmera, você sabe, pulando de um arbusto ou algo assim”, diz ele. “Dentro da família, dentro do sistema, o conselho que sempre é dado é: ‘Não reaja, não alimente isso’. Sempre houve pressão do público com seu quinhão de drama, estresse e também lágrimas. Você sempre podia ver isso no rosto da minha mãe, e acho que esses são os momentos em que pensei: ‘Espere, o que estou fazendo? Eu? Quem sou eu? Do que eu faço parte?’”, conta Harry.

Meghan Markle lembra de ter ficado assustada com a atenção da mídia nos primeiros dias do relacionamento

No episódio 2, Markle se lembra de ter sido perseguida por membros da mídia em Toronto, onde filmou a série Suits, após a notícia de seu relacionamento com Harry.

“Parecia que toda a mídia do Reino Unido desceu sobre Toronto”, diz ela. “Minha casa estava cercada. Apenas homens sentados em seus carros o tempo todo, esperando que eu fizesse qualquer coisa... Meus vizinhos me mandaram mensagens dizendo: ‘Eles estão batendo na porta de todo mundo, estão tentando te encontrar.’ Eles pagaram a alguns vizinhos para colocar uma câmera ao vivo no meu quintal. De repente, era como se tudo na minha vida estivesse ficando muito mais isolado, como se todas as cortinas estivessem fechadas, todas as persianas fechadas. Foi assustador”.

O príncipe Harry foi aconselhado a não reagir à cobertura negativa da mídia sobre seu relacionamento

A mídia britânica frequentemente falava sobre o casal birracial de maneiras que eram, para dizer o mínimo, pouco esclarecidas.

“Na primeira semana em que [o relacionamento] se tornou de conhecimento público, a primeira história foi: ‘A nova garota de Harry (quase) saiu direto de Compton’”, diz Harry no episódio 2. “Eu fiquei tipo, uau.”

O duque de Wessex continua: “A orientação do palácio foi: ‘Não diga nada’. Mas o que as pessoas precisam entender é que, no que diz respeito a muitos familiares, tudo pelo que ela estava passando, eles também passaram. Então foi quase como um rito de passagem, e alguns dos membros da família [eram] como, ‘Certo, mas minha esposa teve que passar por isso, então por que sua namorada deveria ser tratada de forma diferente, por que você deveria receber tratamento especial, por que ela deveria ser protegida?’ E eu disse: ‘A diferença aqui é o elemento racial’.”

Meghan Markle tinha hábitos diferentes do resto da família real

No episódio 2, Meghan revela que seus hábitos informais eram chocantes até mesmo para os membros da família real de sua idade. “Quando Will e Kate vieram para jantar, lembro que estava com jeans rasgados e descalça”, diz ela. “Tipo, eu sempre gostei de abraços, não percebi que isso é chocante para muitos britânicos”.

Ela também não percebeu que as regras de etiqueta da família real não eram apenas para serem observadas em público. “Acho que começaria a entender muito rapidamente que a formalidade do lado de fora é realizada do lado de dentro”, ela compartilha.

Meghan Markle diz que não acreditava que fosse obrigada a fazer uma reverência na primeira vez que conheceu a rainha Elizabeth

O episódio 2 também mostra a dupla relembrando a primeira vez que Markle conheceu a avó de Harry, a rainha Elizabeth II. “Minha avó foi o primeiro membro sênior da família que Meghan conheceu”, diz Harry. “Ela não tinha ideia do que tudo consistia, então foi um choque para o sistema dela”.

“Quero dizer, é surreal”, diz Markle. “Não houve um grande momento de, tipo, e agora você vai conhecer minha avó. Eu não sabia que iria conhecê-la até momentos antes. Estávamos no carro ... e ele: ‘Oh, minha avó está aqui, ela vai estar lá depois da igreja’, e ele disse, ‘Você sabe como fazer uma reverência, certo?’ E eu apenas pensei que era uma piada”.

O príncipe Harry chama o uniforme nazista de ‘um dos maiores erros’ de sua vida

Aos 20 anos, o príncipe causou escândalo ao comparecer a uma festa vestindo um uniforme nazista. Harry aborda o incidente no episódio 3 do documentário. “Foi um dos maiores erros da minha vida”, diz ele.

“Eu me senti tão envergonhado depois. Tudo o que eu queria fazer era consertar. Sentei-me e conversei com o rabino-chefe em Londres, o que teve um impacto profundo em mim. Fui a Berlim e falei com um sobrevivente do Holocausto. Eu poderia simplesmente ignorar e continuar e provavelmente cometi os mesmos erros repetidamente em minha vida. Mas aprendi com isso”.

Príncipe Harry diz que seu irmão William ‘gritou’ com ele durante reunião de cúpula para decidir o futuro do casal

Em janeiro de 2020, Harry participou de uma reunião de membros da família real - incluindo o príncipe Charles, o príncipe William e a rainha Elizabeth - para falar sobre o futuro do casal, que estava ficando cada vez mais desiludido com a vida dentro do clã real.

“Recebi cinco opções”, diz Harry no episódio 5 do programa. “‘Um’ sendo tudo dentro, sem mudança; ‘cinco’ sendo tudo fora. Eu escolhi a opção três na reunião: metade dentro, metade fora. Temos nossos próprios empregos, mas também trabalhamos para apoiar a Rainha. Mas tornou-se muito claro, muito rapidamente, que esse objetivo não estava em discussão ou debate. Era assustador ver meu irmão gritando e berrando comigo e meu pai dizendo coisas que simplesmente não eram verdade, e minha avó sentada quieta lá e meio que absorvendo tudo”.

Tyler Perry convidou Harry e Meghan para ficar em sua casa antes mesmo de conhecê-los

É bom ter amigos, ou mesmo apenas conhecidos de longa distância. Digamos, por exemplo, Tyler Perry.

O episódio 6 revela que o ator-roteirista-diretor ofereceu ao casal real titular ficar em sua casa em Los Angeles na primavera de 2020, antes mesmo de conhecê-los. Na época, Harry e Markle estavam pensando em se mudar com sua filha Archie de onde estavam no Canadá porque a mídia descobriu o local e seus seguranças foram removidos depois que a dupla anunciou que estava se afastando de seus cargos como membros seniores da família real.

“Isso foi uma semana antes da covid”, diz Harry na série, “e estávamos presos nesta casa onde todos no mundo sabiam onde estávamos, desprotegidos, sem segurança”.

Perry enviou uma mensagem para Markle antes do casamento dela e de Harry em 2018, depois que relatos da mídia retrataram um cisma entre a ex-atriz de Suits e seu pai, Thomas Markle.

Diz Markle: “Eu nunca o conheci antes. Ele me enviou uma carta antes do casamento, dizendo que estava orando por mim e que se eu precisasse de alguma coisa, ele estaria lá”.

Ela finalmente decidiu aceitar a oferta de Perry.

“Meses e meses e meses se passaram”, ela continua, “e então, um dia, quando estávamos no Canadá, eu liguei para ele, finalmente, depois de anos naquele ponto, a primeira vez que nos falamos, e eu estava simplesmente arrasada. Eu estava chorando e chorando. Tipo, às vezes, é mais fácil simplesmente se abrir para alguém que não sabe nada, e esse foi aquele momento comigo e com Tyler”.

Perry então convidou o casal para ficar em sua mansão em Los Angeles. “Ele disse: ‘Minha casa é segura e vou garantir que você tenha segurança e leve o seu tempo’”, lembra Markle.

Na série documental, Harry descreve seu lar temporário como “uma felicidade porque ninguém sabia que estávamos lá ... Ficamos lá por seis semanas e ninguém sabia. Minha família ainda pensava que eu estava no Canadá”.

O casal culpa o Daily Mail pelo aborto espontâneo de Markle em 2020

Em agosto de 2018, Markle processou a Associated Newspapers Limited, proprietária do jornal de fim de semana do Daily Mail, The Mail on Sunday, por cinco artigos que reproduziam partes de uma carta particular que ela havia escrito para seu pai. A ação legal ainda estava em andamento no verão de 2020, quando ela abortou.

“Acredito que minha esposa sofreu um aborto espontâneo por causa do que o Mail fez”, diz Harry no episódio 6. “Agora, sabemos com certeza que o aborto foi causado por isso? [Claro] que não. Mas tendo em mente o estresse que isso causou, a falta de sono e o momento da gravidez - e de quantas semanas ela estava - posso dizer, pelo que vi, que o aborto espontâneo foi criado pelo que eles estavam tentando fazer com ela”.

Markle recebeu uma mensagem de parabéns de Beyoncé após a entrevista do casal com Oprah Winfrey

Milhões de pessoas assistiram Oprah With Meghan and Harry, o especial de televisão em que Oprah Winfrey entrevistou o casal real. Entre esses milhões? Beyoncé.

No episódio 6, Markle recebe uma mensagem da cantora após o especial exibido na CBS em março de 2021.

“Ainda não consigo acreditar que ela sabe quem eu sou”, diz Markle a Harry, resumindo a mensagem de Beyoncé.

“Ela quer que eu me sinta segura e protegida”, diz Markle. “Ela admira e respeita minha bravura e vulnerabilidade, e acha que fui escolhida para quebrar maldições geracionais que precisam ser curadas”.