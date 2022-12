‘Harry & Meghan’: o casal Sussex quer um pedido de desculpas da família real

Os Sussex querem sentar para levantar questões com os membros da família real e forçá-los a admitir irregularidades na forma como foram tratados, apontam fontes reais.

A revelação extraordinária ocorre apenas alguns dias após o lançamento dos últimos episódios da série documental da Netflix ‘Harry & Meghan’.

As novas demandas, relatadas pelo The Sunday Times, acontecem depois do caso de racismo ocorrido no palácio, em que Lady Susan Hussey, ex-dama de companhia da rainha, sondou a herança de Ngozi Fulani perguntando repetidamente “de onde você realmente é”, mas esta semana expressou suas desculpas dizendo que seus comentários foram “inaceitáveis e profundamente lamentáveis”.

Mas Harry, 38, e Meghan, 41, sentem que o palácio mostrou padrões duplos ao facilitar tal encontro. Uma fonte próxima aos Sussex disse ao jornal: “Nada assim foi feito quando Harry e Meghan levantaram várias preocupações... 100% sim, eles gostariam de ter uma reunião”.

O pedido por uma reunião segue após os repetidos ataques da dupla à forma como a família real lidou com a Cúpula de Sandringham em janeiro de 2020, onde seu futuro foi decidido.

Falando na série documental, Harry disse que ficou “apavorado” quando o irmão William, 40, começou a “gritar e berrar” durante a reunião.

Além de ter dito que o seu pai, o rei Charles, disse coisas que “simplesmente não eram verdade” ao acusar sua falecida avó, a rainha, de ser controlada por assessores.

Ele acrescenta que a “missão final” de Sua Majestade era proteger a instituição dos “ataques” dos Sussex. Isso, afirmou Harry, foi apoiado por “conselhos que ela recebeu” dos homens de terno cinza.

As exigências para se reunir com a firma e ter o pedido de desculpas, vêm apesar do duque de Sussex falar durante a série documental de que sabe que tal encontro e pedido de desculpas nunca acontecerá.

“Tive que aceitar o fato de que provavelmente nunca obteremos uma responsabilidade genuína ou um pedido de desculpas genuíno”, disse Harry.

Apesar de toda a polêmica em volta da série, os Sussex foram convidados para a coroação do rei Charles. A cerimônia histórica de Charles acontecerá em 6 de maio, e entende-se que Harry e Meghan terão um lugar no serviço, caso desejem comparecer.

O Palácio se recusou a comentar qualquer uma das acusações feitas pela dupla na série documental da Netflix.