‘Wandinha’: Jenna Ortega diz que coreografou a dança viral em apenas 2 dias

Acontece que Wandinha não é apenas cheia de problemas, mas também tem algumas habilidades coreográficas sérias.

A estrela de Wandinha, Jenna Ortega, revelou que se recusou a trabalhar com um coreógrafo e, em vez disso, criou a dança que se tornou viral no TikTok sozinha em apenas dois dias . A coreografia, que aparece no quarto episódio da série, apresenta a personagem principal exibindo seu olhar fixo enquanto ela embaralha, gira e balança as mãos de um lado para o outro ao som do hit de 1981 do Cramps, “Goo Goo Muck”.

“[O diretor Tim Burton] veio ao meu trailer cerca de dois dias antes de filmarmos e disse: ‘Ei Jenna, então eu sei que você disse que queria coreografar isso você mesma’”, explicou ela no episódio de sexta-feira do The Tonight Show, de Jimmy Fallon. “Ele disse, ‘Eu sei que você conseguiu, você está trabalhando nisso, eu nem estou preocupado com isso. Eu confio em você.’ E eu disse, ‘Oh, sim. Você sabe, é tudo tão bom’”.

O único problema? “Eu não tinha pensado nisso de jeito nenhum”, ela confessou. “Eu estava tocando violoncelo naquela semana, esgrima naquela semana. Eu simplesmente não tive tempo... Oh meu Deus, eu estava me chutando. Eu me senti como uma idiota”.

Então Ortega se agachou e assistiu “qualquer coisa que eu pudesse colocar em minhas mãos” que serviria de inspiração para a sequência.

“Não sou dançarina. Não faço nada disso. Não tenho experiência nessa área”, disse ela. “Não dormi por dois dias. Assisti a vídeos de Siouxsie and the Banshees, Denis Lavant em Beau Travail. Encontrei imagens de arquivo de garotas góticas dançando em clubes nos anos 80. Lene Lovich. Nina Hagen. E então, no dia seguinte, pensei: ‘Tudo bem, vamos ver o que acontece’”.

Ainda assim, Ortega tinha “certas coisas” em mente que queria incorporar à dança, incluindo um doce retrocesso a um de seus predecessores. “Prestei uma homenagem a Lisa Loring, a primeira Wandinha Addams. Fiz um pouco do shuffle dela que ela faz”, lembrou ela. “Claro que eles cortaram a câmera quando eu fiz isso, mas está lá! Eu sei que está!”, contou a atriz.

O resultado final assustadoramente delicioso não foi exatamente tão divertido quanto parecia para Ortega, que disse à NME no mês passado que testou positivo para covid durante a dança e teve que deixar o set. “Eu senti como se tivesse sido atropelada por um carro e que um pequeno goblin tivesse se soltado na minha garganta e estivesse arranhando as paredes do meu esôfago”, disse ela ao site. “Eles estavam me dando remédios entre as tomadas porque estávamos esperando o resultado positivo”.

Apesar de suas dificuldades, a dança decolou no TikTok, com uma série de pessoas recriando a coreografia, incluindo Lady Gaga.

“Netflix, eles estavam me dizendo, ‘Oh, você sabe, Jenna, isso vai ser uma coisa no TikTok.’ E eu pensei: ‘Sim, sim, sim, ok, tanto faz’”, brincou Ortega no The Tonight Show. “Eu imaginei, você sabe, eles estão animados. Eles estão ficando empolgados. E então eles estavam certos”.