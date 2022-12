Sheron Menezzes não está sozinha em “Vai na Fé”: Conheça parte do elenco da novela

Em janeiro, “Vai na Fé” estreia na Globo, substituindo “Cara e Coragem” na faixa das 19 horas, e além de Sheron Menezzes interpretando a protagonista Sol, o núcleo principal vai contar com muitas surpresas para ajudar a contar a trajetória desta família.

Na trama, Che Moais e Manu Estevão vão compor o elenco e interpretar respectivamente Carlão e Duda, marido e filha mais nova de Sol, que vende suas quentinhas no centro do Rio de Janeiro, mas gostaria de viver da música, afinal, ela e Carlão se conheceram quando ela participava do coral da igreja.

Che Moais e Manu Estevão são Carlão e Duda em "Vai na Fé" (João Miguel Júnior/Globo)

Mesmo apaixonado pela generosidade, dedicação e amor da esposa, os dois vivem um momento complicado, já que Carlão perde o emprego durante a pandemia e acaba se tornando um homem irritadiço por não conseguir prover a família. Logo no começo de “Vai na Fé”, ele tenta retomar o trabalho de diversas formas até que encontra nos aplicativos de entrega de encomendas uma alternativa de rendimento.

Já Duda, apelido de Maria Eduarda, é a filha caçula do casal, e também a “menina dos olhos” do pai, a quem ama loucamente. Mesmo sendo mais nova, ela é boa de briga e acaba sendo agressiva com os colegas da escola e do bairro, já que não gosta de ser contrariada. No entanto, vai amadurecer aos poucos e entender que nem tudo se resolve brigando.

Atriz Bella Campos vive Jenifer na novela "Vai na Fé", que estreia em janeiro de 2023 (Divulgação/Globo)

Além dela, Sol é mãe de Jenifer (Bella Campos), a filha mais velha, que está na faculdade e é um orgulho para toda a família. O núcleo da protagonista de “Vai na Fé” conta com a mãe da vendedora de quentinhas, Marlene (Elisa Lucinda), que vive em Piedade, bairro tradicional da Zona Norte do Rio de Janeiro.

A novela “Vai na Fé”, prevista para estrear em janeiro, é uma novela criada e escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Paulo Silvestrini. A obra é escrita com Mário Viana, Pedro Alvarenga, Renata Corrêa, Renata Sofia e pesquisa de Paula Teixeira. A produção é de Mariana Pinheiro e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

