Rihanna inaugura a sua conta do TikTok da melhor maneira: apresentando seu bebê

Sete meses depois de ter o seu bebê com o rapper A$AP Rocky’s, Rihanna finalmente mostrou o seu filho nas redes sociais. Felizmente para nós, a superestrela pop deu aos fãs um pequeno vislumbre de seu bebê, apesar de ainda não ter revelado o nome dessa gracinha.

Como a cantora de Diamonds é especialista em apresentações e entradas triunfais, ela decidiu fazer barulho com a primeira aparição de seu filho, usando seu vídeo inaugural do TikTok para fazer isso. “Hackeado”, escreveu RiRi em sua legenda, junto com um clipe de seu bebê sorrindo enquanto está preso em uma cadeirinha com proteção extra.

No vídeo, podemos ouvir Rihanna conversando com o filho enquanto ele olha para ela e dá uma risadinha gostosa.

“Você está tentando pegar o telefone da mamãe?” pergunta RiRi enquanto as mãos dele alcançam o celular dela. A criança continua tentando pegar seu telefone durante o clipe de 45 segundos, e parece que ele consegue no final, quando a câmera de repente vai em direção a sua boca e a tela fica preta.

Os fãs adoraram o vídeo surpresa, que já conta com quase 45 mil comentários em apenas 5 horas de publicação. Uma fã comentou: “meu deus mas é a cópia do rocky!!! que coisinha lindaaaaa”. Outro comentou, brincando: “Não custava nada eu ter nascido filho da Rihanna”.

E teve até gente que agradeceu o presente de natal antecipado: “É anormal que possamos vê-lo antes do Natal, é como um presente”.

Rihanna e seu namorado, A$AP Rocky, deram as boas-vindas ao filho em maio, quando a cantora deu à luz em um hospital de Los Angeles. Até agora, a dupla não revelou o nome de seu filho, mas após este vídeo surpresa, as esperanças de que a fundadora da Fenty revele o nome do bebê mais pop do mundo, apenas cresceram.

Como disse um fã em outro comentário: obrigada por este presente de Natal antecipado, Rihanna.