Márcia e Timóteo se casam em “Chocolate com Pimenta”; relembre a cena

Em “Chocolate com Pimenta”, Márcia (Drica Moraes) se jogou no trabalho de manicure para esquecer os seus romances que não deram certo, mas acabou virando amante de Vivaldo (Fúlvio Stefanini), prefeito da cidade de Ventura. Mas, o sonho de ser a primeira-dama foi destruído e ela acabou se casando com Timóteo (Marcello Novaes).

No final da novela de Walcyr Carrasco, que ganhou uma reprise especial na Globo, a prima de Ana Francisca (Mariana Ximenes) não vai se tornar uma mulher rica e poderosa, como desejava, mas vai descobrir que o caipira sempre foi o seu verdadeiro amor.

Marcelo Novaes (Timóteo) e Elizabeth Savalla (Jezebel) gravam cena de "Chocolate com Pimenta" (Divulgação/Globo)

Depois de um tempo, os dois vão acabar com as brigas e o romance começa a aparecer. Mas, como nem tudo são flores, durante a cerimônia de casamento uma leve discussão vai acontecer, quando o padre pergunta para Márcia se ela aceita se casar com Timóteo: “É… na falta de coisa melhor”, dirá a manicure.

Timóteo não vai deixar barato e também começa a bater boca com ela, que é sua prima. Na cena, ele diz que não vai se casar com alguém que está apenas se contentando com ele, deixando o padre sem paciência. Por fim, eles se casam e vivem felizes.

Márcia será pega no flagra

Antes do casamento, o romance de Márcia (Drica Moraes) e Vivaldo (Fúlvio Stefanini) será exposto para todos os moradores da cidade. Tudo acontece quando Sebastian (Tarcísio Filho) manda uma mensagem para Bárbara (Lília Cabral), afirmando que o marido dela está com outra mulher no local. Ao saber disso, ela vai até o prédio e invade o quarto para confrontar Vivaldo, mas ela não encontra Márcia, já que ela consegue escapar pela janela.

Depois de apanhar do pai em "Chocolate com Pimenta", Márcia (Drica Moraes) será expulsa de casa (Reprodução/Globo)

Na cena, a manicure é flagrada por Beto (Alexandre Barilari), que já desconfiado que a patroa estava saindo com o prefeito da cidade da novela “Chocolate com Pimenta”. Sem saber, ele acaba indo ao encontro da dona do salão de beleza, já que Márcia havia marcado hora com ele para passar tônico capilar no cabelo.

Depois disso, Márcia diz que almeja se tornar a primeira-dama da cidade e quer que o prefeito coloque um ponto final na sua relação com Bárbara. Segundo ela, o relacionamento deles deve se tornar público. Desconfiada, a primeira-dama irá novamente ao local, mas dessa vez, Márcia fará questão de ser flagrada por ela, que arma o maior barraco diante de toda a cidade.

