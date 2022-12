Jade Picon inicia aulas de futevôlei e celebra: “novas experiências”

A atriz Jade Picon está decidida a incorporar o máximo de elemento cariocas à sua rotina, aprendendo cada vez mais com a sua personagem Chiara da novela “Travessia”.

Dessa vez, a decisão foi começar a praticar futevôlei, esporte muito comum nas praias do Rio de Janeiro. Além de uma espécie de laboratório para o folhetim, também é uma forma de manter o ritmo de alto rendimento nos treinos em dia - e, assim, também manter o corpo trincado tão admirado por seguidores.

“Hoje foi dia de fazer uma coisa pela primeira vez. Às vezes, a gente cai na rotina e fecha os olhos para novas experiências, né? feliz em ter feito minha primeira aula de futevôlei”, escreveu ela na legenda da publicação, no Instagram.

Além do pé, é possível ver Jade treinando movimentos específicos com chapa e ombro. As aulas começaram na última quinta-feira (15), mas nesta sexta-feira (16) ela foi vista se dedicando ao esporte novamente.

E cada dia é uma inspiração de look: enquanto no primeiro dia ela escolheu um biquíni azul com detalhes em amarelo, no segundo optou por uma estampa animal print, no estilo zebra.

Os seguidores incentivaram a famosa a prosseguir com os treinos. “Pela primeira vez tá ótimo! Só quem é praticante sabe a dificuldade que é ombrinho, chapa e por aí vai ! Constância é tudo … já já estará dando um Shark”, comentou um fã.

“Dona Jade tá escondendo o jogo, mandou bem demais pra quem nunca jogou futevôlei na vida”, observou outra.

