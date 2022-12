Giovanna Ewbank fala sobre retorno à carreira nas redes sociais: “não aguentava mais ficar em casa”

A apresentadora Giovanna Ewbank comentou recentemente o quanto desejou sua volta a sua carreira nas redes sociais, após uma pausa para o período de amamentação de Zyan, seu filho mais novo.

O momento coincidiu com a pandemia de coronavírus. Seus dois primeiros filhos, Titi e Bless, foram adotados e, por isso, esse período era algo inédito em sua vida.

“Precisei entender esse novo amor, eu ainda não tinha vivido a maternidade de ventre. Enquanto isso, o mundo também mudou. Passamos a prestar mais atenção no governo, na saúde... Lidamos com perdas, uma situação muito difícil no Brasil”, contou ela, em entrevista ao portal Glamour.

Foi uma jogada arriscada: Gio vinha de uma carreira que já estava bem consolidada no YouTube, redirecionando os rumos após anos apresentando TV e atuando.

“Os 5 milhões de inscritos no canal me acompanharam em vários momentos. Desde novinha até me tornar mãe da Titi, do Bless, uma gravidez inesperada no meio da pandemia de covid-19. Me descobri uma nova mulher na gestação. Quando amamentei, dei um tempo no canal”, explicou.

Após o fim do período de amamentação, Giovanna passou a desejar a volta para a carreira, mas o mundo já tinha mudado. Foi quando teve a ideia do podcast.

“Com o tempo, os fãs pediam a volta do canal, e eu quis procurar por novos formatos. Ao longo dos meses, comecei a não aguentar mais ficar em casa de pijama, apenas cuidando dos filhos. Queria me produzir!”, contou.

“Com o ‘Quem Pode, Pod’, vi a presença da Fernanda como algo que somasse muito à apresentação, até por sermos tão diferentes. Queria que não só nós, como também os convidados, se sentissem à vontade para se sentir vulneráveis, mostrar as falhas, os medos, as forças – foi em um momento assim, por exemplo, em que expus que sofri assédio sexual no trabalho”, revelou.

Leia também: Chay Suede e Romulo Estrela mostram bastidores de briga de personagens em “Travessia”